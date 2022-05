Schubert József hozzátette: az úgynevezett Lego-robotok teljesen szétszedett állapotban érkeztek meg a versenyre. Így a robotok pályára való bekalibrálása mellett a délelőtti feladatok közé tartozott a robotok megépítése, összeszerelése is. A versenyzők 9 órakor kapták meg a versenyfeladatokat, ezt követően két óra állt rendelkezésükre a feladat megoldásához, majd több futamban mutatták be az elkészített robotokat és programokat – ezek módosítására is lehetőséget kaptak, amennyiben az szükséges volt. A délutáni, legújabb versenyszámban a csapatoknak – szintén több futamban – egy labirintuspályán kellett végigvezetniük az általuk épített és programozott robotokat. Itt már nem volt feladat a robot megépítése, bármilyen, akár hozott robottal is el lehetett indulni a futamon.