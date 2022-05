Mikulyák László atya – aki tolmácsként is kezdettől sokat segít a Celldömölkön befogadott menekülteknek – elkészíttette a szinopszis fordítását, Piller Ádám László és Horváth Nóra sodró játéka pedig önmagáért beszélt. Ezért is esett végül a Soltis Lajos Színház választása a Kvirtek és kvartok előadásra, amely ráadásul kicsiknek és nagyoknak is igazi élményt nyújt. Nagy Gábor, a színház igazgatója azt mondja, fontosnak tartották, hogy a saját eszközeikkel támogassák az ukrajnai háború elől menekülőket. A társulat egyébként az első celldömölki vendégek egyikeként látogathatott el anno Munkácsra – Kovács Zoltán doktor kalauzolta, támogatta őket –, egy színházi fesztiválra, ahol fel is léptek: vásári komédiákkal.

A látogatás még a testvérvárosi kapcsolat hivatalos megpecsételése előtt történt. Most pedig, amikor az orosz–ukrán háború kitörése után egyre többeknek kellett elindulniuk Kelet-Ukrajnából, és Munkácsról jelzés érkezett, Celldömölk azonnal kész volt a menekültek befogadására. A Vasvirág Hotelben és a volt bencés kolostorban elszállásolt menekülteknek az önkormányzaton túl helyi cégek és civilek is folyamatosan segítenek. Néhányan továbbindultak Ausztria, Németország felé, de a többségük szeretne hazatérni. Erről már Söptei Józsefné alpolgármesterrel váltunk szót, aki az előadáson is részt vett. Mint mondja, az otthonuktól távol lévőknek – vannak Cellben menekültek Kijevből, de Bucsáról is – rendkívüli módon jólesett a színház meghívása, a fantasztikus előadásnak pedig minden rezdülését, ahogyan az aktualitását is, értették.