Amikor 1970-ben az I. Fal- és Tértextil Biennálé megnyílt – az erős textiliparral bíró – Szombathelyen, a Savaria Múzeumban, éppen csak megkezdődött az addig művészetként nem érzékelhető textil „neoavantgárd forradalma”. A textilművészek egybehangzóan állítják: tulajdonképpen a szombathelyi biennálék adtak ritmust a – sok esetben a biennálétörténettel együtt kezdődő – szakmai életüknek, teret a generációk, szemléletek találkozásának. Találomra néhány név a finisszázsról: a kísérleti utat választó Kelecsényi Csilla és a gobelin-életformánál maradó Nagy Judit munkái jól megférnek egy térben.

Eljött Ardai Ildikó is, aki Hét kéve című monumentális szizál tértextiljével 1984-ben nagydíjas lett, egyébként pedig a katalógus szerint ő szerepelt a legtöbbször a szombathelyi biennálékon, amelyekhez kezdetben a Velemi Alkotóműhelyben eltölthető hetek is hozzátartoztak. Mint kiderül: ez is maradandó nyom és emlék az életművekben. A képtár következő tematikus textiltárlata éppen a velemi műhelyt mutatja be.