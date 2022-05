Jánosháza

Az egész napos sportkihívásban részt vettek a jánosháziak is – ahogyan azt az elmúlt három évtizedben már többször megtették. A kisvárosban a szervezők a Batthyány- és Szent Imre-iskolák diákjait és az óvodásokat mozgatták meg csoportos, a hagyományostól eltérő tornaórákon. A közösségi ház udvarán közösen mozogtak még a helyi cégek és az önkormányzati hivatal munkatársai is. Mindazok, akik munkájukból adódóan a nap első felében nem tudtak csatlakozni a mozgalmas programokhoz, délután bepótolhatták. A résztvevők 16 órától a sportpályán több sportágban is szembenézhettek a kihívással: a jánosházi kihívás napján lehetőségük volt fociban, tollaslabdában, asztaliteniszben, kötélhúzásban, zumbában, futásban és biciklizésben is megmérettetni magukat.