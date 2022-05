Népszerűek az egzotikus nevek, de elfeledett ősi magyar nevek is előkerültek. Mintegy fél év óta újra előfordult a választott nevek között a Mária, a Karolina, a Péter és a Sándor, de egyelőre úgy tűnik, „kiment a divatból” a Katalin, az Erzsébet, a József és a Géza is. A szombathelyi polgármesteri hivataltól kapott anyakönyvi adatok alapján március elejétől május 9-éig 266 gyermek, köztük hét ikerpár született a megyeszékhelyen. Közülük negyvenheten kaptak két nevet. Hármas név ebben az időszakban nem fordult elő. Az elmúlt két és fél hónapban született csecsemőknek 184-féle nevet adtak a szülők. Szembetűnő, hogy a választott nevek közül 116 csak egyszer szerepel a listán és a leggyakoribb is csak kilencszer. Az elmúlt fél évben tapasztalt tendencia nem változott.

A legtöbben a ritkának gondolt neveket keresték. Kilenc lányos szülő az Annát választotta. Ez a név lett a leggyakoribb az elmúlt tavaszi hónapokban, csakúgy, mint ősszel. Hat kislány kapta a Léna nevet, négyet pedig az Abigél, Hanna, Luca névre kereszteltek. Három lánykát neveztek el Dorkának, Elizának, Fanninak, Júliának, Lizának, Lillának. Kétszer fordult elő a választott nevek között egyebek mellett a Csenge, az Emília, a Flóra, az Izabella, a Janka, a Johanna, a Karolina, a Léda, a Lili, a Milla, a Sára, a Szofi, a Natasa és a Zoé. A fiúknál a legnépszerűbb név a Levente lett. Hét család választotta. Hat kisfiút neveztek el Bencének, ötöt Dánielnek, Olivérnek, Zalánnak. Négy család választotta az Alex, a Bálint, a Botond, a Dominik, a Marcell és a Máté nevet. A hármasok klubjába tartozott az Ádám, a Barnabás, a Dávid, a Noel, a Nolen, a Soma, a Tamás, a Zente és a Zsombor. Kétszer is előfordult a Zénó, a Milán, a Márton, az Attila, a Kristóf, a Gergely, a Gábor, Donát, Benjamin és a Bendegúz. Az idősebb korosztálynak minden bizonnyal kissé idegenül hangzanak az olyan lánynevek, mint az Angelina, az Apolka, a Cirilla, a Dilara, a Grész, a Liana, a Laurent, a Nilla és a Tícia. A fiúk között is voltak kevéssé ismert nevek, mint a Benett, a Levin, a Lionel és a Medox.

A dupla nevek között is több különleges párosítást találtunk Ilyen volt a lányoknál a Zoé Cirilla, a Léda Apolka, a Dilara Katrina, Karolina Ilona, Franciska Léna, Erika Róza, Abigél Johanna, Panka Lilána, a Hanna Grész, a Janka Sára, Léda Abigél és a Maja Mária. A fiúknál is voltak szép névpárok, mint a Zalán Éliás, Benett Nolen, a Hunor Zente, a Zente Lehel, a Botond Noel, a Nimród Megyer, a Maxim Belián. Mintegy fél év óta újra előfordult a választott női nevek között az Ilona, a Mária, a Karolina, a Rozália, a Zita.

A fiúknál is hónapok óta először került elő az András, a Boldizsár, az Ede, a Péter, a Sándor és a Vince. Egyelőre úgy tűnik, „kiment a divatból” a Katalin, az Erzsébet, a Tímea, a Vera és az Éva is. Nem találtunk egy József, Géza, Béla, Pál és Tibor névre keresztelt gyermeket sem.