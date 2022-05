Zsigovits Norbert még nem volt hatéves, amikor elkezdett motorozni. Ennek előzménye egy családi kiránduláshoz kötődik, amikor édesapjával, Lászlóval, egy autószerelős kiállításon vettek részt, ahol motorok is voltak, egészen kicsik is. – Akkor még biciklizni sem tudtam igazán, de nagyon megtetszettek azok a gyerekmotorok. Emiatt tanultam meg gyorsan kerékpározni, aztán meg rágtam a szüleim fülét, hogy mikor jön a motor. Merthogy azt nekem korábban megígérték: ha megy a biciklizés, akkor lesz motor is. Ha jól emlékszem, talán az ötödik vagy a hatodik születésnapomra kaptam meg az első járgányomat, a terep meg adott volt, mert itt Csákánydoroszlóban van krosszpálya – mondja a kezdetekről Zsigovits Norbert, aki mostanra letette névjegyét a motorsportban. Az elején a motokrossz volt a nyerő, Norbert ezt űzte 15 éves koráig.

Zsigovits Norbert 23 éves, még sok ideje lehet a sportban. Öt-hat éves lehetett, amikor az első járgányát megkapta – a bicikli után

Forrás: Szendi Péter

Utána jött egy lehetőség Németországban, ahol bár első alkalommal indult egy kétórás enduro krossz versenyen, azonnal nyerni is tudott. Ekkor váltott az enduro szakágra, amelyet a legegyszerűbben talán így lehetne definiálni: terepen, erdőben motorozni, nagyobb távokat. Az endurón belül többféle sportág létezik, a klasszikus enduro talán a ralihoz hasonlítható leginkább, 60-70 kilométeres körön 6-7 órát motoroznak azok, akik ezt választják. A szuper enduro zárt pályán, stadionokban zajlik, Magyarországon például a Papp László Sportarénában. Kis helyre rönköket, sziklákat és mindenféle extrém akadályt állítanak be, úgy kell a motorosnak teljesíteni a pályát. – Egész jól lehet edzeni itt Csákánydoroszlóban is, de a hard enduróhoz kellenek hegyek. Mivel azok errefelé nincsenek, gyakran megyek például Horvátországba gyakorolni.

A hard enduro – amit én is csinálok – a szuper enduro mellett, elég nehéz és szenvedős, néha nem is értem, hogy miért vállalkozom rá újra és újra. Nemcsak férfiak, nők is űzik mindkettőt, világszinten a briteket, a spanyolokat és az olaszokat mondanám a legjobbnak – avat be Norbert a szakág rejtelmeibe, majd azt is elárulja, hogy a motorozást baleset nélkül nem lehet megúszni. Neki egyszer volt vállficama és vállszalagnyúlása, meg egyszer bokatörése, de egy motoroshoz képest ez csekélység. Zsigovits Norbert 23 éves, még sok ideje lehet a sportban. Ez szerinte egyénfüggő, elég, ha minden idők legjobb enduroversenyzőjére, Graham Jarvisra gondolunk, aki már benne van a negyvennyolcadik évében és még mindig komoly sikereket zsebel be. – Úgy mondanám, hogy vándorcigány életet élek. Csákánydoroszlóban lakom elsősorban, itt van az otthonom, de sokat utazom egy-egy versenyre, van úgy, hogy hetente 1500-2000 kilométert is. Emellett elég nehéz tanulni, ezért most szüneteltetem győri járműmérnöki tanulmányaimat. Korábban motorszerelői végzettséget szereztem, ez nagyon hasznos, mert gyakran előfordul, hogy nekem kell elvégeznem a szervizelést a versenyeken.

Csákánydoroszlóban is egész jól lehet edzeni, bár a hard enduróhoz kellenek a hegyek – Norbert Horvátországba jár sokat

Forrás: Szendi Péter

Az enduro sport nyílt, nincs meghatározva, hogy ki mekkora köbcentivel versenyez. Nagy a szórás, a 125 köbcentistől kezdve az 500 köbcentisig bezárólag sokfélével versenyeznek, kétütemű és négyütemű motorokkal is. A megmérettetéseken inkább korosztályok szerint osztják fel a mezőnyt. Norbert kétütemű, 300 köbcentis motorral megy, ez vált be a legjobban. A kétütemű azért sokkal jobb, mert könnyebb, és jobban kezelhető a különféle feljárókon. – Az alapmodell nagyjából 3 millió forintba került, de utána még sokat költöttünk rá. Az én motorom 5 millióban van nagyjából – mondja a csákánydoroszlói motoros, aki édesapjával együtt készül minden versenyére. – Valamennyire ez mindkettőnk álma. Nekem ez nagy szerencsém, mert ha apukám nem lenne, nem támogatna, akkor biztosan nem tudnám csinálni ezt a sportot ilyen szinten.

Kiegészítjük egymást, apu volt az, aki eljuttatott idáig. Alapból ő a szerelőm, segít mindenben, amiben kell. A motorozás technikai sport, nem mindig a sebesség számít. A hard endurónál nincsenek – nem is lehetnek – nagy sebességek a terep miatt, van úgy, hogy csak 5 km/órával tudnak haladni. A sima endurónál 60- 70 km/óráról is lehet beszélni, abban is van izgalom, mert tíz centire van a versenyzőtől az egyik fa, öt centire a másik. – A motorsporthoz sok minden kell: szükség van jó kondícióra, ehhez futni, úszni, erősíteni kell. Nem egyedi eset, hogy a versenyzőnek 190-es a pulzusa. Kell a gyors gondolkodás, mert ha nem így van, akkor akár egy szakadékba is leeshetünk. Én úgy vagyok vele, hogy nem ülnék fel szívesen egy őrült hullámvasútra, talán nagyon is félnék, mert ott nem az én kezemben van az irányítás. A motorozás, az más, ott én felelek magamért, ez adja a magabiztosságot.