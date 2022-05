Kisebb vízszintemelkedés tapasztalható a Rábán, a szakemberek tájékoztatása szerint azonban hamar levonul az árhullám. Csütörtökön délben a körmendi Bárkaháznál már víz alatt volt a teljes stég, és közepes méretű uszadékfákat hozott a folyó. A helyi vízi csapat, a Bereki Bárkás Egylet Egyesület tagjai vízre tettek egy kenut, és megtapasztalták a víz erejét. Az előrejelzések szerint nem kell nagyobb árvíztől tartani a következő napokban.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint május 24-én egy hullámzó frontrendszer közelítette meg a Rába vízgyűjtőjét. Hatására a késő délutáni órákban záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok alakultak ki. Változó területi eloszlásban és változó intenzitással esett az eső. Jobbára a külföldi kisebb vízgyűjtőkre (Pinka, Gyöngyös), illetve a határ mentén csaptak le a heves zivatarok. Helyenként 50-60 mm csapadékot is mértek a műszerek. Ezek a mennyiségek fél óra alatt estek le a területre. A csapadék a Rábán csak kisebb, 1-1,5 m-es vízszintemelkedéseket okozott.

A Pinkán és a Gyöngyösön Ausztriában villámárvizek alakultak ki, amelyek a magyar részen már jelentős ellapulást mutattak. Másnap, május 25-én délután egy újabb frontrendszer érkezett, akkor területi átlagban 15- 20 mm csapadék esett le. Ez újabb kisebb vízszintemelkedést okozott a vízfolyásokon. Az igazgatóság összegzése szerint legutóbb 2020. december 10–12. között kellett elrendelni I. fokú árvízvédelmi készültséget a Rábán. Ennek előzménye az volt, hogy 2020. december 2-án és 3-án nagyobb mennyiségű csapadék esett, majd december 5-én mediterrán ciklon érte el a Rába vízgyűjtőjét, ekkor területi átlagban 10-15 mm eső hullott.

Németh Tamás csütörtökön Körmenden, a Rábánál. Érezhető a víz ereje

Forrás: Szendi Péter

Négy nappal később délről egy sekély ciklon érkezett a Rába határ menti vízgyűjtőjére. A reggeli óráktól kezdve gyenge intenzitással másfél napig esett a csapadék eső formájában. A csapadék és a talaj felső rétegeinek telítettsége miatt jelentős árhullámok képződtek a Rába felső, külföldi szakaszán, valamint a mellékvízfolyásokon. Az árhullám három nap alatt vonult le a teljes Rába-szakaszon, a körmendi szelvényben tetőzött 338 centiméterrel. 2021-ben nem volt szükség készültség elrendelésére.

– A Rába felső folyásánál, Ausztriában sok eső esett, magyar területeken inkább gócokról beszélhetünk – erősítette meg az igazgatóság tájékoztatóját Pétervári Tibor, az OMSZ szombathelyi észlelője. Rábagyarmaton 30 milliliter csapadékot mértek, Farkasfán húszat, Szalafőn csak hatot. A jelzett nagyobb mennyiségek sem kirívóak az Őrségben május végén, a különbség talán az, hogy most néhány óra alatt esett sok csapadék. A Rába elég nagy területen gyűjti be a vizeket, ez most meglátszik rajta. A folyón hamar levonuló árhullámmal kell számolni – tette hozzá Pétervári Tibor.

Szintén a vízügyi igazgatóság összefoglalójából tudjuk, hogy a tavalyi év alapvetően melegebbnek és összességében szárazabbnak bizonyult a korábbi évekhez képest. A havi középhőmérsékletek legtöbbször meghaladták a sokéves havi átlagot, a csapadékok viszont döntő többségében a sokéves átlag alatt alakultak. Az áztató eső helyett a záporoké, zivataroké volt a főszerep. Többször volt jellemző a rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiség. A medrek töltődtek, így – elsősorban a kisebb vízfolyásokon – intenzív vízszintemelkedést lehetett tapasztalni. Jellemzően gyorsan le is apadtak a vízfolyások, ahogy várhatóan most a Rába is.