Dr. Kondor János, a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket a Megyeháza címertermében, majd dr. Halmosi Zsolt vette át a szót, aki elsőként dr. Borsa Csabát, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának vezetőjét mu tatta be a jelenlévőknek. Az előadó ezután a Covidhelyzetről beszélt.

– Amikor 2020 elején lezárták Kínában Vuhan városát – ahol az első koronavírusos beteget regisztrálták –, még senki nem vette komolyan a fertőzést, hiszen olyan távolinak tűnt. De január 31-én a jogalkotók már valószínűleg sejtették, hogy valami baj lehet, mert létrehozták az operatív törzset. Magyarországon március 4-én regisztrálták az első beteget, aki néhány nap múlva elhunyt.

Európában Olaszország volt az első, ahol hihetetlenül gyorsan eszkalálódott ez a problémakör, ezért az operatív törzs első ülésén az olasz nagykövet tartott előadást. Számos jogszabály megalkotására került sor, hiszen nagyon gyorsan kellett döntéseket hozni egy veszélyhelyzeti működés kellős közepén, amit előtte még senki nem próbált – hangsúlyozta dr. Halmosi Zsolt, aki leszögezte azt is, hogy a probléma nem oldódott meg, a koronavírus-járvány a mai napig velünk van, és tapasztalhatjuk, hogy milyen komoly következményekkel jár a világban. Az előadás második részében az orosz–ukrán háború került fókuszba. Az előadó megjegyezte, hogy a szomszédban zajló fegyveres konfliktusról való gondolkodás meghatározó eleme a józanság.

– Ez az első olyan háború, ahol mindkét fél pontosan érzi azt, hogy a médiának, az internetnek és a közösségi felületeknek milyen óriási jelentőségük van a dezinformálásban, illetve az informálásban – mondta.

Kitért arra is, hogy Ukrajnának két kincse van, az egyik a víz, a másik a kiváló minőségű, nagy hozamú termőföld. Kevés olyan ország van a földön, ahol több mint 70 ezer folyót tartanak nyilván. Tehát az energiaválság mellett a következő időszakban számolhatunk az élelmiszerek hiányával is – mondta a főigazgató. Elhangzott az is, hogy a román–magyar, illetve az ukrán–magyar határon ez idáig több mint egymillió ember lépett be az országba. Ebből megközelítőleg 664 ezren a háború elől menekültek.