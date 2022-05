Zsinórban ötödik alkalommal nyerte meg az egyéni választókerületben az országgyűlésiképviselő-választást április 3-án. Miként értékeli az eredményt?

– Elsöprő győzelmet arattunk és az ellenzék elsöprő vereséget szenvedett az egész országban, Szombathelyen pedig különösen. Új többség alakult ki a városban. Ez megmutatkozik abban is, hogy abból a plusz ötezer szavazatból, amellyel megvertem a baloldal rovott múltú, jelenleg is vádlott jelöltjét, háromezret a megyeszékhelyről kaptam. Ennyivel nagyobb a Fidesz tábora az egyesült baloldaléhoz képest. Egyúttal pedig azt is jelenti: ha önkormányzati választásokat tartottak volna április 3-án, a tizennégy egyéni választókerületből mi tizenhármat, a baloldal pedig egyet nyert volna meg. Azt hiszem, ezt nyugodtan nevezhetjük elsöprő és kiütéses győzelemnek. Új többség született tehát Szombathelyen.

A szombathelyi városházán azonban továbbra is a régi többség gyakorolja a hatásköröket. Az önkormányzati ciklus fele eltelt. Milyennek látja az elmúlt két és fél évet?

Szombathelynek jelenleg a feladatai ellátására alkalmatlan vezetése van. A polgármester úr országos politikai szerepekről dédelgetett és talán dédelget még most is álmokat. Nemény András nem is titkolta, inkább miniszter lenne Budapesten, mint polgármestere a városnak. Nemény Andrásnak minden energiája ezeknek a megalapozatlan országos ambícióknak a kiélésére ment el, csak azzal nem foglalkozott, amire felhatalmazták. Lebegett a felhők felett, ahelyett, hogy két lábbal állt volna a földön, és azt mondta volna: dolgozzunk. Közben itt van ez a jobb sorsra érdemes város, amely a legnagyobb adóbevétellel rendelkező települések egyike az országban.

Hogy ne lenne pénz, azt nem lehet mondani, ráadásul a kormány is jelentős beruházási támogatásokat adott Szombathelynek. Jelenleg is több olyan beruházás – üzembővítés – zajlik, amelyek egyrészt több száz új munkahelyet teremtenek, másrészt milliárdokkal emelik a város iparűzésiadó-bevételét. Ehhez képest mit látunk? Mindenhol kátyúk, szemét, gaz és pusztulás. Nemény András az elmúlt másfél évben országos csatatérré változtatta Szombathelyt, és most úgy néz ki a város, mint egy csatatér a csata után.

Új politikai többségről beszélt, amely április 3-a óta nem csak elméletben, gyakorlatban is létezik. Ez a tény mennyiben befolyásolja a következő időszak munkáját?

Együtt kell működnünk a baloldali városvezetéssel mindaddig, amíg egy következő önkormányzati választáson, demokratikus küzdelemben, a most meglévő háromezer fős többségünket új városházi többségre és új polgármesterre tudjuk beváltani. A mi közösségünk nyitott és befogadó azok előtt is, akik korábban más politikai szervezetekben vagy egyesületekben fejtették ki közéleti tevékenységüket. Ugyanakkor feladatunknak tartjuk, sőt, az új politikai többség birtokában kötelezettségünknek érezzük, hogy a polgármester urat visszarángassuk a földre és megmutassuk neki, mi is az ő feladata. Nem kell országos posztokról álmodozni, helyette le kellene nyírni a füvet.

Fel kell tűrni az ingujjat, és neki kell állni dolgozni. Ilyen egyszerű az egész. Hiszem, hogy Szombathely többet érdemel. Egész pályafutásom ideje alatt Szombathely fejlődését segítettem, támogattam. Senkinek ne legyen tehát kétsége afelől: a várost pozitívan érintő ügyekben együttműködünk a városvezetéssel. Így habozás nélkül támogatom azt a határozatot is, amelyben 15 milliárd forintnyi támogatási igényét fejezte ki polgármester úr a kormány felé. Az már más kérdés, hogy jobban örültem volna, ha egy ilyen levél megszületése előtt személyesen konzultál velem polgármester úr. Akkor elmondhattam volna neki azt is: talán szerencsésebb lett volna megvárni, míg megalakul az új kormány, mert a levél címzettje nem is biztos, hogy kompetens lesz a témában.

Harmadszorra választották az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének és az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elnökének. Ezen túlmenően a Fidesz-frakció jogi és köz- igazgatási kabinet vezetője és Kocsis Máté frakcióvezető egyik helyettese. Sok munkával jár minden tisztséget betölteni?

Rengeteg munkával, de megtisztelő ez a bizalom. A feladat, a felelősség, a munka éltet. Az előző ciklusban egyébként pont ezeket a tisztségeket töltöttem be, és ahogy eddig, ezután is fő célom lesz, hogy minden szombathelyinek a rendelkezésére álljak. Nem telik úgy nap el, hogy telefonon, e- mailben, személyesen ne lennék kapcsolatban szombathelyiekkel. Fontos ez azért is, mert jó impulzusokat kapok az országos feladatokkal kapcsolatban.

Országgyűlési képviselőként mit tart a legfontosabb feladatának?

A három, jelenleg különböző fázisokban lévő útfejlesztést. Ha az orosz–ukrán háború és az esetlegesen nyomában járó gazdasági válság közbe nem szól, ebben a ciklusban megvalósulnak vagy a befejezéshez közel kerülnek a beruházások. Az északkeleti elkerülő, valamint a Szombathely és Kőszeg, illetve a Szombathely és Egyházasrádóc közötti gyorsforgalmi utak megépítésével maximálisan ki tudjuk használni Szombathely közlekedésföldrajzi előnyeit. Ez az, amely Szombathely gazdasági helyzetét visszaviszi a monarchia idején egyszer már élvezett pozícióba. Ez az, amely Szombathelyt ismét, igazán a Nyugat királynőjévé teszi.