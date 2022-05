Minden az MMIK előtti téren kezdődött. Vagyis még előbb: a BMX-banditák filmben látott először BMX bicikliket Péter, és a kerékpár formája tetszett meg neki. Addig kérlelte hát a szüleit, amíg nem kapott egyet tizenhárom-tizennégy évesen. Már csak tér kellett, egy tízszer tíz méteres egyenes placc, hogy gyakorolni tudjon. A srácokkal hobbiszerűen jártak az MMIK-hoz, trükköket tanultak egymástól és VHS-videókból, reklámokból. A kilencvenes években minden harmadik gyereknek volt BMX-e, de míg a legtöbben kinőtték, megunták, Péternek időközben szenvedélyévé vált a mozgásforma – és máig az. – Amikor már megtehettem, budapesti profiktól tanultam trükköket. Olyan is előfordult, hogy napi nyolc órát gyakoroltunk. Három-négy év kellett, hogy el tudjam kezdeni a versenyzést, és az eredmények egyből jöttek. Az volt az álmom, hogy kijussak egy világversenyre, és jó helyezést érjek el. Sose adtam fel, és 2003-ban megvalósult az álom: a portugáliai világbajnokságon – már szponzorált versenyzőként – első helyezett lettem, egy év múlva Kölnben ezüstérmes.

A 21 évesen szerzett világbajnoki címig a szombathelyi Szent-Györgyi Albert Gimnázium sportosztályán és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán át is vezetett az út – ott testnevelő tanárként végzett Péter. Dolgozott Szombathelyen, a szülei sportboltjában és néhány hónapig személyi edzőként is Kőszegen, de az első adandó alkalommal igent mondott, amikor a show-bizniszbe hívták külföldre. – A BMX szerelemként indult, majd a megélhetésem lett. Mivel versenyeztem, megtaláltak a szponzori szerződések. Egyre többször hallottam: ha kikerülök Amerikába vagy a Cirque du Soleil-hez, a fellépésekből jól meg lehet élni. A szemem mégis inkább arra csillant fel, hogy kipróbálhatom a színpadi szereplést, más kultúrákkal ismerkedhetek, ezáltal több lehetek.

Külföldön először Angliában dolgozott a Spider-Man show-ban, ahol hétperces BMX-számával lépett fel, majd 2004-től Németországban kapott munkalehetőséget – négy évet töltött Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, a Köln melletti Brühlben, a Phantasialand vidámparkban. A napi három fellépésen túl még órákig gyakorolt és a versenyekre készült. – Ott éreztem először, hogy vonz a színházi élet. Egy show-műsorban szerepeltem, de szerettem volna artista lenni. A cyr wheel, a varietékben elterjedt gumibevonatos karikával való forgás alapjaira egy kanadai barátom tanított meg; azóta egy BMX- és egy karikaprodukcióm is van – mondja. Pétert egy ügynökség közvetítette ki egy olasz hajózási társaság óceánjárójára. A világ egyik legnagyobb üdülőhajóján, az MSC Fantasián egy táncos artista színházi showban lépett fel számaival. Utána még egy álma teljesült: 11 éve Ausztráliába, a 360 All Stars show-műsorába hívták más neves sportolókkal együtt. Az évek alatt körbeutazták Ausztráliát, színházakban, üdülőparadicsomban, a Sydney-i Operaházban is felléptek, és kijutottak a New York-i Broadway-re is. A produkciók sorából nem maradhat ki a kötélugró Bánhegyi testvérekkel közös, látványos elemekkel tűzdelt, évek óta futó show-műsoruk, az Artariff sem.

– Éppen Ausztráliában, az Adelaide-i Fringe Festivalon léptünk fel 2020 márciusában a 360 All Stars csapatával, amikor beütött a Covid-járvány. Áprilisban hazajöttem – jól jött a szabadság, munkát adott a tavasz és a nyár a ház körül. Utána elkezdtem gondolkodni a hogyan továbbon. A tétlenséget nem nekem találták ki. Az egyik szombathelyi sportszaküzletben szereltem bicikliket majdnem egy évig. Aztán, mivel még mindig nem csitult a járvány, belevágtunk a gyorsétteremprojektbe a feleségemmel. Rengeteget utaztam az életemben, és nagyon sok rossz ételt ettem. Egy artistának hirtelen kell robbannia a színpadon, hogy százszázalékos teljesítményt nyújtson. Ha egy sportoló vagy akár az utca embere a kellő energiaszintre akar jutni, jól kell étkeznie. A mexikói ételt fúziós jellegűen adjuk: az átlagoshoz képest olyan hozzávalókkal töltjük meg a burritót, amelyek energiát adnak – mondja.

A show-biznisz világában külföldön töltött évek hozadéka, hogy sokféle kultúrával megismerkedett, pozitívan gondolkodik, megtanult talpon maradni, és jól beszél angolul. BMX-artistának lenni számára életérzés és életforma is: úgy a gyakorlás, mint a fellépések óriási szabadságérzetet és a flow élményét adják neki. Míg a vállalkozás felfut, nehezen hagyja itt, a családot még inkább, de nem zárkózik el a fellépési lehetőségektől, legyenek külföldön vagy Magyarországon. A sportkarrierjének tehát nincs még vége, párhuzamosan a vállalkozást is tovább bővítené, de kevesebb stresszel, ami a külső körülményeket, világban zajló eseményeket illeti. Szombathely pedig a szíve közepén maradt, minden fűszálát, a földjét is magáénak érzi.

A mai gyerekeknek Sőre Péter azt üzeni: mindegy, hogy mit csinálnak, abba adjanak bele apait-anyait, teljesedjenek ki a választott területükön. Szerinte ha valaki elég fanatikus, bármit elérhet. Mindez nem elég: szeressék is, amit csinálnak – az mindenen átgörgeti az embert.