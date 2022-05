Vas megyéhez kötődő autogramjai is vannak: Miller Lajos szombathelyi születésű operaénekes és a sárvári származású komikus, érdemes művész, Kabos László szignóját is féltve őrzi. Sokat jelent számára a költő, Szabó Lőrinc aláírása, nem is beszélve a színészkirály Latinovits Zoltán vagy Székely Éva olimpiai bajnok és lánya – a szintén olimpikon –, dr. Gyarmati Andrea kézjegyéről. Az autogramgyűjtés nem mindig kíván személyes jelenlétet, bár az a legjobb, mert akkor az ember találkozik a hírességgel, és néhány szót is válthat vele.

Számos alkalommal előfordult, hogy Domonkos a portásra bízta a feladatot, ha ő maga éppen nem tudott ott lenni. De a levelezés is működik: ilyenkor ír a kiválasztott személynek egy levelet, amelyben kéri az aláírást, és válaszborítékot is mellékel. Ez a módszer az esetek többségében beválik, bár vannak kivételek, akik abszolút nem jeleznek vissza. A legutóbbi levél Gerendás Péter zenésztől érkezett. Domonkos tágabb családjában volt egy másik gyűjtő, tőle több aláírást is megörökölt, többek között Gobbi Hildáét, Feleki Kamillét, Agárdy Gáborét és Mihalil Gorbacsovét. A legkülönlegesebb történet Sapszon Ferenc Kossuthés Liszt Ferenc-díjas karnagyhoz kötődik. Őt e-mailben kereste meg Domonkos egy kedves ismerősére hivatkozva.

– Én a levélküldés módját ajánlottam, de a Nemzet Művésze címmel is kitüntetett Sapszon Ferenc azt írta viszsza, hogy személyesen is találkozhatunk. Nagyon emlékezetes pillanat volt, amikor a Déli pályaudvaron várt rám, és teljesítette a kívánságomat. Nagy álmom, hogy Rubik Ernő és Bangó Margit aláírását megszerezzem, őket évek óta üldözöm, eddig sikertelenül. Jövő hétvégén újra próbálkozom egy rendezvényen, ahol a művésznő fellép, bízom benne, hogy ezúttal sikerrel járok.