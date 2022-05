A résztvevők minden állomáson pontot, tallért gyűjthettek, majd a verseny végén azokkal különböző játékokra, könyvekre licitálhattak. Ennek minden évben nagy sikere van, ahogy a kalapos király választásnak is. Az elismerést természetesen a legizgalmasabb fejfedő tulajdonosa érdemli ki. A megmérettetésről senki nem távozott üres hassal: a vidám gyermekkacaj mellé paprikáskrumpli dukált.

A négynapos programsorozat részeként pénteken Dalos Találkozót is szerveztek: mintegy százan gyűltek össze Bozsok, Bucsu, Kőszegszerdahely és Perenye településekről. A nóta- és dalversenyt közös dalolás követte – jó hangulatban, hajnalig tartott a móka. Utóbbit már Frank-Sziklai Márta szervező árulta el. Szólt arról is, a rendezvény idején vendégül látják székelyföldi barátaikat testvérvárosukból. A jó kapcsolatnak köszönhetően családoknál szállnak meg, a kisebbek pedig csatlakoztak a szombat délutáni ügyességi versenyhez is. Ez egyben jó apropó volt arra is, hogy szüleik kikapcsolódjanak, őket a közeli borospincékbe vitték látogatóba. Vasárnap délelőtt megemlékezést tartanak a hősök tiszteletére, majd a programok sorát közös túra zárja– a cél természetesen a kalapos-kő.