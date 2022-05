Az alsóőri kultúrház megtelt nézőkkel a dokumentumfilm bemutatójára. Szabo Joachim, az Alsóőri Otthon elnöke köszöntötte Szabó Ernőt, akinek tevékeny életét és a magyarságért végzett munkáját örökíti meg a dokumentumfilm. A filmvetítés előtt Zsótér Iris, a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium igazgatónője és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alelnöke magyar és német nyelven beszélgetett a film készítőivel, Vass Jenniferrel, Medgyessy Tamással, és Prascsaics Carmennel. Szabó Ernő számára, mint azt elmondta, egy élmény volt a forgatás, különösen a fiatal generáció társaságát élvezte.

– Szívügyem, hogy a mai fiatalok is megismerjék a burgenlandi magyarság történetét, és ne feledkezzenek el Alsóőr múltjáról sem – fogalmazta meg Ernő bácsi. Vass Jennifer, a film rendezője, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület legutóbbi Őrség című folyóiratához fotókat készített Szabó Ernőről. – Olyan sok mondanivalója, olyan sok mesélnivalója volt, és annyi értékes gondolata, hogy kár lett volna nem megmutatni a világnak – mondta Jennifer, majd hozzátette: a legjobban az fogta meg, amikor Ernő bácsi tiszta szívéből énekelt – a film több népdalt és nótát is tartalmaz Szabó Ernő előadásában. – Az volt a feladatom, hogy a dalokat, gondolatokat, érzéseket másoknak is megmutassuk, ami igazából Ernő bácsi. Itt mindannyian ismerik őt, de talán a film alapján jobban megismerik – nyilatkozta Medgyessy Tamás, a film operatőre.

Prascsaics Carmen, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület irodavezetője elmondta, hogy az elmúlt években többször volt közös projektjük Ernő bácsival. Közös céljuk, hogy az egyesületekkel közösen a fiataloknak is továbbadják a burgenlandi magyarság örökségét. Szabó Ernő alapító tagja volt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnek, polgármesterként dolgozott Alsóőr fejlődéséért. Tagja volt a színjátszócsoportnak, az Alsóőri Dalárdának, a Vízügyi Intézménynek, az Alsóőri Önkéntes Tűzoltóegyletnek. A legtöbben az Alsóőri Otthon Múzeum alapítójaként ismerik. A filmpremier is az Alsóőri Otthon és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület együttműködésében valósult meg.