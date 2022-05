Esőt jósoltak, végül csak néhány gomolyfelhő zavarta a napsütést, amikor pénteken reggel leparkolt a traktor egy platónyi növénnyel a Parkerdő észak-déli főútjára.

Többen úgy is készültek, amit most itt megvesznek, gyorsan földbe is dugják. Így tett például Tóthné Raffai Erika, aki paprikát, paradicsomot és muskátlit választott. Lánya, Tóth Adrienn meséli: három éve már önállóan kertészkedik. Étkezésre a sárga körteparadicsom a kedvence, azt biztosan vásárol, de lecsónak való klasszikus piros fajtát és paprikát is ültet. Gyermekkora óta szereti a kukacvirágot, abból is visz néhányat.

Zakits Jenőné több mint 25 éve kertészkedik, azt mondja, amióta lehetőség van rá, ilyenkor vásárol be palántából, listával is készült: három paradicsomfát, tíz paradicsompalántát és ugyanennyi paprikapalántát tervez ültetni. Elárulja: a szép termés érdekében mindennap kijár öntözni, és a talajtól sem sajnálja a plusz tápanyagot.

A Szombathelyi Kertbarát Egyesület kilenc évvel ezelőtt kötött megállapodást a (mai nevén) Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikummal – a leírtak szerint egy évben egyszer házhoz, pontosabban kerthez hozzák az ültetnivalót, a tulajdonosok pedig gyakorlatra, tapasztalatcserére fogadják a végzősöket. A szezonban összesen mintegy ötezer poharas és húszezer szálas paprikapalántát, 1800 paradicsomfát, hatezer sima paradicsom- és további kétezer palántát neveltek fel káposzta- és tökféléből, uborkából – tudjuk meg Nagy Csabától, az intézmény műszaki vezetőjétől. Hozzáteszi: a fő cél továbbra is az, hogy a diákok szakszerű körülmények között tanuljanak. Közben azonban évről évre népszerűbbek a termékeik, az iskolai vásár során az idén négy nap alatt kelt el az a mennyiség, ami két évvel ezelőtt három hét alatt.

Tapasztalatai szerint idén a gömbölyű, édes paradicsom, az étkezési paprika és a zeller voltak a legkelendőbbek, az új sláger pedig a padlizsán és a cukkini. A kerttulajdonosok a palántavásáron találkozhattak először – hivatalos minőségében – a Szombathelyi Kertbarát Egyesület új elnökével. Horváth Zoltánt egyébként sokan jól ismerik, évek óta naponta kijár ide. Azt mondja, éppen ezért döntött úgy: elvállalja a tisztséget. Szeretné megőrizni azokat az eredményeket, amelyeket Molnár Lajos megteremtett. Kiemeli: a bekötőutak állapotának javítása a legfőbb feladat, de vannak már tervei a programok bővítésére is.