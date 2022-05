Többen korán keltek és mentek felderíteni, milyen a tűzoltók munkája. Május utolsó vasárnapján Szombathelyen is megnyíltak a tűzoltólaktanyák kapui a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Sok gyermek álma, hogy egyszer tűzoltó lehessen, a szombathelyi tűzoltók is teljesítették a kívánságukat. Mellettük még nyolc helyszínen, köztük a sárvári és körmendi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, a celldömölki és a répcelaki önkormányzati tűzoltó-parancsnokságon, valamint az őriszentpéteri, alsószölnöki, bajánsenyei és hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó egyesületnél is várták a gyermekeket a tűzoltók.

A szombathelyi laktanyába szinte alig lehetett bemenni, olyan sokan jöttek-mentek a tűzoltóautók és felszerelések között. A gyerekek mindent kipróbálhattak és meg is tették. Volt, aki a tűzoltók ruhájába bújt, felvette a csizmát, nadrágot, a mellényt, és volt, aki a fecskendővel igyekezett „tüzet oltani”. Ezt természetesen csak imitálták, mivel egy fatáblán kellett eltalálni a megfelelő célt. Az emelőkosártól kezdve a rúdon való lecsúszásig mindent kipróbálhattak.

A Stampf családnál természetes volt, hogy eljöttek a nyílt napra hiszen az apuka is és a nagybácsi is tűzoltó. A gyerekek, Stampf Elizabet és Adrián felült a tűzoltóautóra, a sisakot is feltették a fejükre. Édesanyjuk szerint nagyon élvezték a lehetőséget, hogy mindenhová bekukucskálhattak, megnézhették, hol dolgozik apukájuk. A délutáni eső sem állította meg a gyerekeket és szüleiket: az MMIK előtti területről ugyan betelepítették a szabadtérre szánt játékokat, de ez sem vette el a kis érdeklődök kedvét.

Frigy Alexandra is elhozta kislányát, a hároméves Fannyt, akit nagyon érdekelt az arcfestés. Nagymamája is ott volt és három hónapos kistestvére is, bár ő még csak aludt a babahordozóban. Az eső ellenére folyamatosan érkeztek az anyukák, apukák a gyermekeikkel és belakták az előcsarnokban lévő kézműves asztalokat. Volt, aki szélforgót ragasztott, más bőrkarkötőt font, többen papírsárkányt készítettek. Köztük volt Bakuczné Tóth Csilla kislánya, Tímea Lotti is, aki a sárkány mellett döntött. Azért indultak el az MMIK-ba, hogy a rossz idő ellenére is ünnepelhessék a gyereknapot és a kislány játszhasson, alkothasson valami érdekeset.