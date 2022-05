“Kőszeg Óváros részében megvételre kínálok egy teljes körű felújítás alatt álló 86 m2-es 3 szobás (30 m2, 25 m2, 9 m2) különleges belső kialakítású lakást. A felújítás vonatkozik a vízvezetékrendszer, elektromos hálózat, burkolatok teljes cseréjére. A lakás fűtése elektromos panellel történik, de mint a képen is látható a nagyobbik szobában egy kandalló is rásegíthet. Kulcsra készen 34,9 millió Ft az ára, azonban igény esetén a tulajdonos jelenlegi állapotban is eladja 29,9 millió forintért. A Tulajdonos külön vállalási díjért a lakás külső falait is rendbe teszi . Most még lehetőség van burkolatok választására. A lakáshoz tartozik egy saját használatú tároló is. [...]”