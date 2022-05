Hildebrand István nevét viseli tegnap óta a Savaria mozi nagyterme. A névadó ünnepséget a 9. Savaria Filmszemle Díjkiosztó gáláján, pénteken délután tartották. Elhangzott: az Agora munkatársai két éve dédelgetett álmukat váltják valóra a névadással, eredetileg úgy tervezték, hogy az ünnepségen maga Hildebrand István, vagy ahogyan a szakmában hívták: Hilda is jelen lesz, a járvány miatt azonban halasztani kellett, és ő ezt a napot már nem érhette meg, március 29-én 93 éves korában elhunyt. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmoperatőr, a nemzet művésze Budapesten született 1928-ban, de tízéves koráig Felsőcsatáron élt, ahol nagyszülei nevelték.

Páratlanul gazdag életútja során mindig is nagy szeretettel nyilatkozott a határ menti településről és Vas megyéről. Utoljára 2018 novemberében látogatott Felsőcsatárra, ekkor mutatták be Kocsis Tibor és Konecsny Emőke róla készült, Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma című filmjét a Savaria moziban. A filmből egy rövid részletet most is levetítettek, majd a jelenlévő alkotók – akik közül Konecsny Emőke az operatőr özvegye – szóltak is a megjelentekhez. Előtte azonban Horváth Soma alpolgármester mondta el köszöntőjét. Hangsúlyozta, Hildebrand István a magyar filmművészet egyik legjelentősebb operatőri életművét tudhatta magáénak. Neve mostantól nemcsak a mozi nagyterme fölött lesz olvasható, de rajta lesz majd a plakátokon, mozijegyeken is.

– Azzal, hogy a terem mostantól Hildebrand István nevét viseli, véglegesíti azt, hogy Hilda itt van és itt is marad – mondta Kocsis Tibor. A rendező szerint – aki a magyar filmművészet állócsillagának nevezte az operatőrt – a Felsőcsatáron, gyerekkorában kapott inspirációk nélkül munkássága nem jöhetett volna létre. Filmjei elképesztő nézettséget hoztak a maguk idejében, ha a hatvanas-hetvenes évekből az életművét kivennénk, a magyar filmtörténet akkori korszakának negyede tűnne el egy csapásra.

Most ezt az életművet egy életműdíjjal is elismerték. A magyar és egyetemes filmtörténet meghatározó, kísérletező, újító alakjának a magyar filmért tett áldozatos munkájáért járó díjat azonban Hildebrand István már nem vehette át, ezért azt Lovass Tibor, a Savaria Filmakadémia Egyesület elnöke az özvegynek, Konecsny Emőkének nyújtotta át. Konecsny Emőke elmondta, az volt a tervük, hogy a mostani teremnévadóra együtt érkeznek majd. Hilda, aki eleinte kétkedéssel fogadta a hírt, nagyon büszke volt, hogy róla Vas megyében így kívánnak megemlékezni. Felejthetetlen élménye volt, amikor a 2018-as felsőcsatári látogatásakor a falubeliek horvátul, az anyanyelvén énekeltek neki, az erről készült videót később, a kórházban többször is megnézte. A közönségnek mindig ezt mondta: találkozzunk a Moziban! A

névadó ünnepség után a 9. Savaria Filmszemle díjátadója következett, ahol a szakmai zsűri hetven alkotásból választotta ki a legjobbakat. A nap zárásaként pedig Bódy Gábor 1980-ban készült Psychéjét vetítették, ahol a kamera mögött annak idején természetesen Hilda állt.