Haladás VSE - DEAC 8-4 (3-2). Kecskemét, 400 néző, futsal Magyar Kupa, döntő, vezette: Kovács G., Tamási P. (Újhelyi T., Ibriksz M.).

HVSE: Gyimesi - Kovács M., Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Henrique. Csere: Alasztics, Homlok (kapusok), Szalmás, Luiggi, Hajmási, Dróth, Papp Zs., Gerencsér, Vas Á. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

DEAC: Krajcsi - Rodrigo, Thiago, Rácz, Szabó. Csere: Tóth B. (kapus), Faragó, Szentes-Bíró, Vass O., Siska, Harmati, Berecz, Harcsa. Edző: Elek Gergő.

Gólszerzők: Dróth (12.), Szalmás (18.), Luiggi 2 (19., 39.), Hajmási (23.), Sipos (27.), Henrique 2 (28., 38.), ill. Rácz (5.), Harmati 2 (8., 30.), Rodrigo (37.).

Mindkét fél bátor, nyílt játékkal nyitott. Az első komolyabb helyzeteket a Haladás dolgozta ki. Mégis a Debrecen szerezte meg a vezetést, első igazi helyzetét gólra váltva - szép akció végén, közelről talált kapuba Rácz. Rögtön sebességet váltott a Haladás, kapuja elé szegezte ellenfelét. De sorra maradtak ki a helyzetek. Sőt, egy komoly szombathelyi hibát, egy hátul eladott labdát büntetett könnyű góllal a papíron esélytelenebb DEAC - és növelte az előnyét (0-2). Juanra mester rögtön időt kért, próbálta megnyugtatni tanítványait. Belelkesedett a tökéletes helyzetkihasználást bemutató debreceni gárda, foggal, körömmel védekezett - és próbált kontrázni. Bele-belehibázott olykor hibázott a Haladás, sok labdát adott el.

Drót fordult le védőjéről, és lőtt zúgó felső lécet. De Dróth nem akart kikapni, szenzációs egyéni alakítás után szűkített a különbségen - a fél debreceni csapat kereste a labdát (1-2). Támadásban maradt a Haladás, érett az újabb szombathelyi gól - debreceni időkérés próbálta megtörni a szombathelyiek lendületét. De nem változott a játék képe, maradt az irányítás a zöld-fehéreknél. Ám a komoly nyomás csak nem akart góllá érni. Végül Szalmás egyéni villanása jelentette az egyenlítést a Haladásnak: az ifjú játékos előbb a védőjét, majd a kapust is látványos csellel csapta be, mielőtt kapuba talált (2-2). Luggi pedig fordított, kisbüntetőből talált kapuba (3-2)! Nagyon kellett a szünet a Debrecennek, az első félidő hajrájában már óriási fölényben futballozott a Haladás.

Kupagyőztes a Haladás

Fordulás után is a Haladás diktálta a tempót, igyekezett megszerezni a megnyugtató, negyedik gólt. Ami meg is született! Vas passzolta fel a labdát Dróthnak, aki tovább sarkalta, érkezett Hajmási és futtából hét méterről a felső léc alá bombázott (4-2). És a Haladás nem lassított, nem kegyelmezett ellenfelének. Luiggi játszott magát ügyesen tisztára, balról bepasszolt középre, Sipos átvette a labdát, majd közelről bepöckölte (5-2) - nagyon úgy tűnt, hogy korán eldőlt a mérkőzés sorsa. Ám a Haladás élvezte a játékot: Henrique pimaszul, közelről emelte át a kapust, és növelte csapata előnyét (6-2). A minden mindegy alapon rohamozó, vészkapust is bevető DEAC azonban Harmati második góljával szépített (6-3).

A létszámfölényes futball választó Debrecen az utolsó nyolc-tíz percre beszorította ellenfelét, de a Haladás jól védekezett. Az idő pedig fogyott. A 37. percben azonban ismét betalált a nagy rohamokat vezénylő DEAC (6-4). Rögtön időt kért Juanra mester. Henrique tett pontot a meccs végére, amikor labdát csent, majd saját térfeléről passzolt az üresen hagyott debreceni kapuba (7-4). Aztán Luiggi is megszerezte második gólját, Henrique jobbról érkező szögletét fejelte közelről a kapuba (8-4).

Megnyerte a Magyar Kupát a Haladás - története során a harmadikat! Az első néhány percet leszámítva nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat.

Sipos Gergő: - Egy picit talán belealudtunk a kezdésbe, de kijöttünk a gödörből, már az első félidőben fordítottunk. Nem voltunk elég agresszívak védekezésben, ezt használta ki az ellenfél. Aztán a második félidőben olyan mentalitással léptünk pályára, ahogyan az elsőt befejeztük - így végül biztosan, megérdemelten nyertünk! Nagyon boldog vagyok!

Calvo Rodriguez Juan Ramon: - Nehéz meccs volt, egy ilyen rossz kezdés, 0-2-es hátrány után nagyon nehéz felállni - de mi jól reagáltunk, megmutattuk csapatunk igazi karakterét! Tavaly nem jutottuk be a négye s döntőbe, idén kijelölt cél volt a kupagyőzelem. Boldog és elégedett vagyok, jól futballoztunk, nagyon akartuk a győzelmet- megérdemeltük! szeretnék gratulálni a játékosaimnak, a vezetőség, a szakmai stáb tagjainak, a szurkolóinknak - mindenki, aki csak egy kicsit is segített nekünk, szorított értünk!

Elek Gergő: - Az eredmény alapján papírforma véget ért a meccs. De azért nem volt ilyen sima a találkozó. Jól kezdtünk, néhány véleményes játékvezetői ítélet miatt is kerültünk hátrányba a szünetig. A második félidőt viszont nem úgy kezdtük, ahogyan kellett volna, akkor ellépett a Haladás. De nem adtuk fel, öt a négy elleni játékban visszajöttünk a meccsbe, két gólra zárkóztunk. Aztán egyre többek kellett kockáztatnunk, hibáztunk, nyert a Haladás - megérdemelten, ma a szombathelyi gárda volt a jobb csapat. De állva haltunk meg, az ellenfélnek szinte végig pályán kellett tartani a legjobb játékosait.

