Szigeti László PhD-hallgató mutatta be a látogatható kupolát és benne a teleszkópot, amelybe épp nem volt érdemes belenézni, mert felhős volt az ég, és egyébként is főleg éjszaka tudják használni; az egyik gyermeket kísérő nagyapa megjegyezte, hogy nem probléma, itt tudnak maradni akár reggelig is. Ezen mindenki jót nevetett, aztán megbeszélték, hogy eljönnek majd a havonta egyszer pénteken este szokásos alkalomra, amikor díjmentesen bejöhet bárki csillagokat nézni.