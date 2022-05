Az ünnepségen dr. Major Katalin, Szarvaskend polgármestere elmondta, hogy a kultúrház rendbetételére 17 millió forintot nyertek, ebből a nyílászárók cseréje, a tetőcsere és az épület szigetelése történhetett meg. Eszközbeszerzésre is költöttek, bútorokat és hangosító berendezést vásároltak. A villanyhálózat részleges cseréje a Magyarország Kormánya által biztosított 1 millió forintos kulturális támogatásból valósult meg, 550 ezer forint értékben. A szarvaskendi önkormányzat saját forrásból oldotta meg a kultúrház belső festését, ez megközelítőleg 2 millió forintba került, emellett szalagfüggönyt és színpadfüggönyt is vásároltak, több mint fél millió forintból, szintén saját erőből.

A korábban részlegesen már felújított polgármesteri hivatal 6,6 millió forintból tovább szépülhetett. A belső nyílászárók cseréje mellett kifestették az épületet, emellett a szociális blokkok felújítására és az áramhálózat korszerűsítésére is sor került.

-A háziorvosi rendelő felújítását az épület egyik sarkának süllyedése és falelválás indokolta. Közel 23 millió forintot költöttünk a rendelőre, amely így kívül is, belül is teljes mértékben megújulhatott -mondta a polgármester, aki megköszönte Magyarország Kormányának és V. Németh Zsolt képviselőnek a támogatásokat, majd azt is jelezte, hogy az idei Magyar Falu Programban is van nyertes pályázata a településnek. Három millió forintból kiállítótér létrehozást tervezik a régi polgármesteri hivatal épületében, amely a helytörténeti gyűjteménynek adna helyet a jövőben.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő ünnepi beszédében megköszönte a település lakóinak a választásokon mutatott kitüntető bizalmat, merthogy a 127 településből – Nemesmedves után - a második legnagyobb támogatást Szarvaskenden kapta. Ezután a falu közösségét méltatta, amely nagy gondot fordít a hagyományok éltetésére.

Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke a Szarvaskendi Zöld Küllő Egyesület tevékenységét emelte ki, amely a győrvári Böllérfesztivál állandó résztvevője és számos közösségi, hagyományőrző program szervezője.