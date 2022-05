Mint arról már írtunk, csütörtökön zárt ülésen személyi kérdésekről döntöttek a képviselők. A baloldali többség megszavazta, hogy a Szova Nzrt. vezérigazgatói székében Németh Gábort Kovács Cecília váltja. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének Molnár Miklóst választották. Mi állhatott utóbbi döntés hátterében? – ezt próbáltuk kideríteni. Dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger pénteki videóbejegyzésében arról beszélt: „Molnár Miklós az utolsó polihisztor”, „jolly joker”, aki a városvezetés szerint a Vasivíz Zrt. és a távhőszolgáltató vezetésére is alkalmas. A blogger emlékeztetett: bár a városvezetés alkalmasnak gondolta a Vasivíz élére Molnárt, kinevezését jogszabály nem tette lehetővé.

Emiatt a céget megbírságolták. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy miután a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal erre kötelezte a Vasivíz Zrt.-t, Molnárt menesztették, az egykori alpolgármester pedig beperelte a társaságot. Első fokon, nem jogerősen a Vasivíz Zrt. számára kedvező ítélet született a Szombathelyi Törvényszéken: a bíróság álláspontja szerint jogosan mondtak fel Molnár Miklósnak a cégnél. Ennek tükrében kérdeztük a városvezetést pénteken: miután perben áll Molnár és az önkormányzat többségi tulajdonában álló társaság, nem ingott meg a bizalmuk Molnárban? Megkérdeztük azt is, miért őt választották a távhőszolgáltató kft. élére.

– Cégeinket mindig úgy vizsgáljuk, hogy honnan hova akarunk eljutni, és ennek megfelelően választjuk ki a cégvezetőket. Most is így történt – hangsúlyozta dr. László Győző alpolgármester (ÉSZ), aki Molnár szakmai felkészültségéről is beszélt. Dr. Szendrő-Németh Tamás ugyanakkor arra is utalt videójában: Czeglédy Csaba, Koczka Tibor és Szuhai Viktor ki tudott volna szavazni, ha akar, amire lépnie kellett a városvezetésnek. Rákérdeztünk így arra is: veszélyben van-e a baloldali többség a közgyűlésben? – Sziklaszilárd a városvezetés mögötti baloldali többség – felelte határozottan dr. László Győző.

Azt pedig már Koczka Tibortól (Pro Savaria) tudtuk meg: június 1-jétől kezdhet a távhőszolgáltató ügyvezető igazgatójaként Molnár Miklós. Érdeklődésünkre, hogy ő feltűnhet-e mellette munkavállalóként a cégben, a képviselő úgy válaszolt: – Eddig is segítettem mindenben Molnár Miklós munkáját. Amennyiben szükség van a segítségemre, bármiben szívesen segítek neki – akármilyen területen, nyilván olyanon, amihez értek. Közös megegyezéssel távozik dr. Németh Gábor a Szova Nzrt. vezérigazgatói székéből – erre is felhívta a figyelmet tegnap a városvezetés.

Dr. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) úgy fogalmazott: felkészült, jó szakember Németh Gábor, de van az a pont, amikor „elfárad a közös munka”, és váltani kell. A „frissebb szél” nem árt a cégnek – erről is beszélt. A frissebb szelet Kovács Cecília jelentheti. Németh Gábor végkielégítésként 12 havi munkabért kap. Arról már Illés Károly frakcióvezetőtől (Fidesz–KDNP) értesültünk, hogy e mellé pluszjutalmat is kaphat a távozó cégvezető. A frakcióvezető rámutatott: nehéz helyzetben van a társaság, így ezzel frakciójuk nem tud egyetérteni.