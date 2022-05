Pénteken egy Mercedes teherautó haladt Meggyeskovácsi közelében, amikor szemből egy személyautó érkezett a menetiránya szerinti ellenkező sávban, egyenesen a teherautó felé. A teherautó vezetője dudált és villogtatott is a személyautó vezetőjének, majd mikor az nem reagált, az út szélére kormányozta a járművet, hogy ne ütközzön frontálisan a "rossz" oldalon érkező személyautóval. Az ütközést sikerült is elkerülnie, de közben az árokba hajtott és két útjába kerülő fát is kidöntött a teherautó.