Gencsapátiban Bodorkós Ferenc polgármester és Geröly Tibor alpolgármester kötött a futók stafétabotjára szalagot. A sportolók üdvözlésére hétfőn este a Szentkútnál gyűltek össze a magyar kultúra lovagja címet kapott vasiak, és Majthényi László megyei elnök köszöntötte a résztvevőket, kiemelve: fontos, hogy a meglévő tradíciók mellett új hagyományokat is teremtsünk, ez az emlékfutás jó formája a honvédelmi nevelésnek, ami ma újra előtérbe kerül. Amint mondta, a futókat és az előttük tisztelgő kulturális műsor résztvevőit a Szombathelyi Erdészeti Zrt. látta vendégül a vaddisznópörkölt-vacsorával.

Kedden a szombathelyi Katonatörténeti Múzeum udvarán a Premontreiből egy, a Kanizsai gimnáziumból két osztály, legalább száz diák csatlakozott a futókhoz egy Fő téri kör erejéig. Az ünnepségen Vanyur Tibor ezredes, az emlékfutás fő szervezője emléklapot adott át dr. Nemény András polgármesternek, dr. Bognár Balázs Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatónak, Somogyi Szabolcs őrnagynak, a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnokhelyettesének. Dr. Nemény András polgármester a honvédség Magyarország életében betöltött szerepéről beszélt, ahol olyan elkötelezett emberek dolgoznak, akiknek tényleg első a haza; a Covid esetén is lehetett rájuk számítani.

Szalagot kötött a futók kopjafájára, remélve, hogy átérzik a jelentőségét azok, akik beállnak mögé. A város két alpolgármestere, Horváth Soma és László Győző is csatlakozott a futókhoz. Babos Sándor, a szombathelyi toborzóiroda vezetője hangsúlyozta: az emlékfutás célja a katonai hivatás népszerűsítése; a honvédség legnagyobb értéke a katona, fontos a magas szakmai felkészültség, a jó fizikai állapot. A honvédelem nemzeti ügy: minden magyar állampolgár segítségére szükség van. A Toborzó emlékfutáshoz kapcsolódva a rendvédelmi szervek munkatársai információs pontot hoztak létre az udvaron. A rendezvény a Nemzetközi Vöröskereszt napjához is kapcsolódott, a jelen lévő szervezetek a véradásban is részt vettek.

Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok a katasztrófavédelem részéről elmondta, fontos, hogy itt legyenek ezen a rendezvényen, mert a védelmi igazgatás komplex feladatrendszerén belül közösen teljesítenek szolgálatot, és a toborzó futás keretében nemcsak a katonák, hanem a „rendvédelmi család” is meg tudja mutatni magát, és azt, hogy milyen jövőképet tud biztosítani. A rendszeres véradásra is elkötelezettek, maguk is szerveznek hasonló akciót legközelebb május 28-án Bükön a saját rendezvényükön.