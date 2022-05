Brenner Jánosról felidézte: teljes szívével szolgálta Krisztust és az embereket, segíteni akart nekik, hogy megtartsák az Istenbe vetett hitüket és Jézus tanítása szerint élve valóban szabadok legyenek, de – mint mondta – ezzel nem tett az országot vezető emberek, a kommunisták kedve szerint. – Szent Tarzíciusz a 3. században élt. A betegeknek vitte az Oltáriszentséget, de az úton elfogták és megölték. – Brenner János lett a második Szent Tarzíciusz, vagyis a magyar Szent Tarzíciusz, aki még élete utolsó percében is megmutatta, hogy Krisztus drágább számára, mint az élete. Mártírhalálával is azt mutatja, hogy Istenért mindent érdemes eltűrni, Istenért akár az életünket is oda kell adnunk. Brenner Istenért adta fiatal papi életét, Isten pedig megadta neki a mennyek országát – mondta.