A majomhimlő nem ismeretlen betegség, az első eseteket még 1958-ban jegyezték le. Afrikában honos, a vírusnak két, genetikailag elkülöníthető fajtáját ismerik, a Kongó-medencei és a nyugat-afrikai variánst. Előbbi súlyosabb lefolyású, és jobban terjed, utóbbi enyhébb megbetegedést okoz, és kevésbé hatékonyan fertőz. A jelenleg zajló járvány első eseteit május 14-én Angliában jelentették. Május 25-én 219 megerősített eset ismert, ebből 118 beteget tizenkét EU-országból, a legtöbbet Spanyolországból (51) és Portugáliából (37), 71 beteget az Egyesült Királyságból jelentettek – többségük fiatal homoszexuális férfi.

Az első tünetek a fertőzés után fáradtság, láz, nyirokcsomó-duzzanat, izomfájás, hátfájás. Ekkor még sok más betegséggel összekeverhetjük, majd a lázat követően, 1–3 napon belül megjelennek a tipikus jelek. Kiütések az arcon, a végtagokon, a genitális részeken. Ezek kiemelkednek, feltelnek, majd kifakadnak és leszáradnak. A majomhimlő vírusa testnedvekkel és a fekélyekről leváló laphámokkal vagy váladékával juthat emberről emberre. A gyakorlatban ez azt jelenti, ha valakinek a kezén vannak kiütések, kéz-bőr kontaktussal, ha a felső légúti nyálkahártyáin, akkor légúti váladékcseppekkel, továbbá szexuális úton fertőz. A fekél - lyel érintkező ruha, törülköző, ágynemű is hatékonyan szállítja a vírust a másik emberre. Lappangási ideje 7–14 nap.

Dr. Schneider Ferenc, a Markusovszky-kórház infektológiai osztályának főorvosa szerint fel kell készülni a fertőzés felismerésére. – Ha a jelenlegi esetszámok gyorsan fognak duplázódni, akkor nyilvánvalóan átkerül a homoszexuális és biszexuális csoportokból a lakosságnak azokra a részeire, akik szorosabb kontaktusban vannak velük, nem feltétlenül szexuális kapcsolatban. Az elkövetkező napok, hetek fogják megmutatni, hogy milyen terjedési tulajdonságokat mutat ez a vírus. A fekete himlő felszámolása után a WHO 1980-ban megszüntette a fekete himlő elleni védőoltást, amely ez ellen a himlő ellen is hatásos lehetne, tehát akik ez előtt az időpont előtt születtek, azok kaptak himlő elleni védőoltást. Abban lehet reménykedni, hogy akik anno ezt megkapták, nekik még kitart a védettségük. A WHO úgynevezett esetdefiníciót fogalmazott meg, hogy megkönnyítse az elszórtan jelentkező megbetegedések felismerését – tájékoztatott dr. Schneider Ferenc.

– A legkülönbözőbb rendeléseken jelentkezhetnek ezek a betegek. Mivel bőrjelenségekről van szó, megjelenhetnek a bőrgyógyászatokon, a háziorvosnál, a belgyógyászaton és más orvosi szakrendeléseken is. Ezért kellene általános tájékoztatást kapni, amiben felhívják a figyelmet, hogy ha ilyen beteget vizsgál az orvos, használjon gumikesztyűt és maszkot is. Valamint fel kell kutatni a kontaktszemélyeket, akikkel érintkezhetett az illető. Az Európai Betegségmegelőző Központ (ECDC) ajánlása szerint fel kell készülnie minden országnak a betegség felismerésére, a védőeszközök alkalmazására, a betegek kezelési lehetőségére – érvelt a Markusovszy-kórház infektológiai osztályának főorvosa. A jelenlegi megbetegedések főleg szexuális átvitellel történtek. A fertőzés kockázatának leginkább kitettek azok a személyek, akiknek több szexuális partnerük van, és alacsony a kockázat a lakosság szélesebb körében.

A Szombathelyen praktizáló dr. Prugberger László háziorvos még nem találkozott a majomhimlővel. – Az eddigiek során szerencsére én is csak a híradásokból szereztem tudomást a majomhimlő felbukkanásáról. Praxisomban nem találkoztam ez idáig majomhimlőfertőzés-gyanús személlyel. Itt nálunk még nincs, és reméljük, hogy így is marad ez a tendencia.