Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője László Péter r. alezredes szerint nagyon fontos, hogy a 11 éve megrendezésre kerülő versenyre felkészülő a családok minél jobban elsajátítsák a közlekedési szabályokat. A versenyen elméleti és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. Az elméleti feladatok között volt KRESZ és elsősegélyteszt is. Az ügyességi feladatokban a felnőtteknek autós pályán kellett vezetniük és a gyerekekkel együtt kerékpározni. Fel kellett ismerniük a kerékpár kötelező tartozékait, egy érdekes gokarttal is közlekedtek, és a „részeg szemüveg” használatával is teljesítettek feladatokat.

A megyei döntőn a legjobb helyezést a balogunyomi Merőtei család érte el, ők vehetnek részt az országos fordulóban augusztus 26-28. között. A második a sárvári Süle család, a harmadik helyezett pedig a szombathelyi Szibler család érte el.