Molnár Krisztina intézményvezető köszöntötte a szombathelyi Bercsényi- és Váci-iskolákból, a jáki, a csehimindszenti és a vépi általános iskolából érkezett 5–6. és 7–8. osztályos diákokat és a kísérő pedagógusokat az aulában. Bemutatta Tancsics Anett és Hende Dóra gyógypedagógusokat – ők szervezték a versenyt a Hatos-iskolában először.

A gyerekeket hat próba elé állították – ezek a részképességeket, a matematika-, a történelem- és a nyelvtantudást, a nyelvhelyességet, az olvasást és szövegértést, valamint a természettudományos ismereteket mérték fel. A hat feladatot hatvan perc alatt kellett teljesíteniük. Maguk dönthették el, hogyan osztják be a feladatokat és az idejüket. A két korosztály különvált – az aulában maradtak a fiatalabbak – a 7–8. osztályos csapatok átköltöztek egy másik tanterembe.

Közben belenéztünk a feladatlapokba: volt köztük olyan, ahol különbségeket kellett keresni két kép között, egy szöveghez kapcsolódva a vázlatpontokat kellett időrendi sorrendbe rakniuk, keresztrejtvényt fejteniük j-s és ly-os szavakkal, az egyik természettudományos feladatban kísérletet végeztek, a másikban kőzeteket állítottak sorba. – Fontos, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók is kapjanak lehetőséget a versenyen való eredményes szereplésre. Sikerélményhez jutnak, megmutathatják, hogy ők is tehetségesek valamiben. Külön jelentősége van annak, hogy csapatként szerepelnek: biztosan van köztük olyan, akinek a matek megy jobban, másnak a helyesírás vagy az olvasás. Az alkalmazkodást is gyakorolják – mondta Tancsics Anett.

A pontszámokat összesítve az 5–6. osztályos korcsoportban 1. helyezett lett a Jáki Nagy Márton Általános Iskola csapata; a 7–8. osztályosok között a Bercsényi Miklós Általános Iskola csapata nyert. Vándorkupával indították a Hatosban a versenyt: mindkét korosztályból az első helyezett csapat vihette haza a kupát. Jövőre visszavárják őket, hogy a serlegeket egy újabb csapatnak adják tovább.

SNI-verseny

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI

Vép, 2022.05.09.

EREDMÉNYEK:

5.6.-os korcsoport:

1., helyezett: Jáki Nagy Márton Általános Iskola csapata:

Homor Kira, Szabó Judit Sára, Berkes Piroska

2., helyezett: Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI, Vép csapata:

Lebdvai Heléna, Bolla Ferenc, Darics Bence

3., helyezett: Váci Mihály Általános Iskola és AMI, Szombathely csapata:

Baán Gréta, Bokor Kiara, Kacsics Dorka, Nagy Péter

7.8.-os korcsoport:

1., helyezett: Bercsényi Miklós Általános Iskola csapata:

Végh Noémi, Szabó Máté, Vass Péter

2., helyezett: Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola csapata:

Kiss Roland, Oláh Viktor, Oláh Márk, Foki Alex

3., helyezett: Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI, Vép csapata:

Szabó Réka, Hóbor Evelin, Forgács Virág, Kolompár Tícia