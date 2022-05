A légúti cseppfertőzéssel terjedő megbetegedések szezonalitása lassan lejár, a meleg, napsütéses időszak nem kedvez ezen betegségek tömeges kialakulásának, valamint az emberi szervezetre is jótékony hatást gyakorol a tavaszi és nyári időszak – mondta el dr. Fehér Adrienn, aki saját praxisában is úgy tapasztalja, hogy kevesebben fordulnak orvoshoz légúti megbetegedéssel, és a Covid-fertőzések száma is jelentős csökkenést mutat. Szólt a szakember arról is, hogy a koronavírus-fertőzés tesztelésének menete annyiban változott, hogy az Országos Mentőszolgálat már nem vesz részt a mintavételezésben.

A légúti tüneteket mutató pácienseknél a diagnózis felállításában jelenleg is elérhetők az antigén gyorstesztek. Ha pedig további vizsgálat szükséges – például a vírus nukleinsav kimutatása –, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt laboratóriumba irányítják a beteget. Vas megyében ez a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban található.

– Az elmúlt időszak a társadalmunkat működtető összes ágazatot megviselte. A lakosság nagyon kimerült lelkileg, pszichésen, sok volt a bizonytalanság, nem a megszokott rendszer szerint tudtuk élni a mindennapjainkat. Ebből a felforgatott, feje tetejére állt világból kell most mindannyiunknak közös erővel, türelemmel, kitartással visszatalálni a régi kerékvágásba úgy, hogy maga a Covid nem tűnt el. Továbbra is ébernek kell lennünk – fogalmazott a szakember.

Kitért arra is: most, hogy a légúti fertőző betegségek esetszámai lecsökkennek, koncentrálni tudnak a nem fertőző eredetű népbetegségek felderítésére. Ilyen például a magasvérnyomás-betegség, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatainak felkutatása, a rosszindulatú daganatos megbetegedések szűrése. Most talán több idő jut a már idült megbetegedéssel diagnosztizált páciensek gondozására is.

A koronavírus elleni védőoltás egyébként továbbra is kérhető. Májusban Szombathelyen péntekenként 8-tól 16 óráig a volt Tüdőgondozó épületében, Sárváron pedig keddenként 12-től 16 óráig és péntekenként 13-tól 17 óráig a Szent László kórházban előzetes időpontfoglalás nélkül, helyi regisztráció mellett fogadják azokat, akik szeretnék felvenni a koronavírus elleni védőoltást.