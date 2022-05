A 2022. évi költségvetésben tervezett iparűzésiadó-bevétel előirányzatának több mint 45 százaléka befolyt a város büdzséjébe bő három hónap alatt. Építményadóból a tervezett 48 százalékát ugyancsak befizették az érintettek. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) a helyzetet úgy értékelte: stabil a város költségvetése, bár az Aptiv költözése „nem esett jól”. A városvezető szerint Szombathely speciális helyzetben van a tekintetben, hogy elsősorban az iparűzésiadó-bevételből működik – annak mértéke éves szinten 8-9 milliárd forint.

Az építményadó-bevétel nem éri el a 1,5 milliárd forintot, gépjárműadó-bevétel jelenleg nincs, az idegenforgalmiadó-bevétel pedig szinte szóra sem érdemes – fogalmazott az alpolgármester. Hozzátette: amikor a költségvetés tervezetét benyújtotta, még nem volt háború; amikor azt tárgyalták, a háború már zajlott. Gyakran egyeztetnek a városban működő öt-hat nagy cég vezetésével – azok fizetik Szombathely iparűzésiadó-bevételének 70- 75 százalékát –, s szerinte azok stabilan működnek.

A háború következményeitől azonban mindenki tart – erről is beszélt. A városvezető arra is kitért, hogy az önkormányzati az egyetlen szféra, ahol nem emelhetnek díjat, miközben a bér- és energiaáremelések növelik a költségeket. – Már tavaly is annyira alultervezett volt a város költségvetése, hogy 2 milliárd forintot meghaladó adótöbblettel zárták a 2021-es évet – ezt már Illés Károly mondta el kérdésünkre.

– Pont ezt az adótervezést hozták fel indokul az ingatlancsomag értékesítésekor is. Nyilvánvaló, hogy az nem volt indokolt – mutatott rá a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Ha nem is olyan mértékben, mint tavaly, de Illés Károly szerint várhatóan 2022-ben is meghaladja majd a város iparűzésiadó-bevétele a költségvetésben tervezettet. – Mi is kapcsolatban vagyunk a nagy cégek vezetőivel, és látjuk a gazdasági folyamatokat: a háború és az egyéb válság ellenére a termelőkapacitások nem hogy lefelé, inkább felfelé mennek. Ennek egyik oka az lehet, hogy a megrendelők tartalékokat kívánnak képezni. Az előző év azonos időszakához képest a termelőkapacitás nőtt, ez pedig a város iparűzésiadó-bevételére is pozitív hatással lehet – húzta alá Illés.

Hozzátette: tény, hogy ennek van rizikója is, hiszen mégiscsak háború zajlik a szomszédban. Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz–KDNP) úgy folytatta: a számok azt mutatják, hogy az a városvezetői kommunikáció, miszerint „nincs pénz, nincs pénz, nincs pénz”, nem igaz. Illés Károly emlékeztetett: az elmúlt egy-két évben mintegy 15 milliárd forint kormányzati forrás érkezett a szombathelyi cégfejlesztések támogatására. Ezeknek köszönhetően a jövőben évente több milliárd forint plusz adóbevétel keletkezik az önkormányzat számára, amit útfejlesztésekre is lehet majd fordítani.