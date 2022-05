A TFSE színeiben versenyző Ekler Luca távolugrásban, valamint a 4×100-as és a 4×400as váltóval mérette meg magát a Győrben rendezett Atlétikai Magyar Csapatbajnokság elődöntőjében. Luca az olasz Grand Prix-n mutatott remek teljesítményét folytatva újabb rekordot ért el a kisalföldi versenyen. – Távolugrásban egy nagyon biztató sorozattal folytattam Jesolo után a hazai szabadtéri versenyszezont – számolt be Ekler Luca, a sportág paralimpiai bajnoka. – Már elsőre 5,80-at tudtam ugrani, amit egy 5,77-es eredmény követett, majd a végén sikerült javítanom 5,88-ra. Ez egy centiméterrel volt jobb, mint az eddigi egyéni csúcsom, úgyhogy nagyon örültem. Bízom benne, hogy a jövőben ezen is tudok még javítani – fogalmazott Luca, akinek a 4×100-as váltóval is sikerült pontot szereznie.

A paralimpiai bajnok a 4×400-as váltóval szintén rajthoz állt, első emberként remek időt futott, társaival az ötödik helyen végzett, ami a korábbi futáshoz képest még több pontot jelentett számukra. Azonban hiába a megsüvegelendő eredménysor, sajnos Lucáéknak nem sikerült bejutniuk a döntőbe, viszont kiváló egyéni teljesítményével ő lett a TFSE legeredményesebb női atlétája az említett versenyszámokban szerzett pontok alapján. Luca csapattársai is a maximumot nyújtották, így senkiben sem maradt hiányérzet. Paralimpiai bajnokunk az előttünk álló hétvégén a miskolci MEFOB-on szerepel.