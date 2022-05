Szerkesztőségünk harmadik alkalommal munkálkodott azon, hogy örömteli pillanatokat szerezhessen a kicsiknek. Azt elmondhatjuk, hogy egyik korábbi évben sem kérték an - nyian, hogy rendőrökkel találkozzanak, mint idén. Ezúttal egy egész osztálynyi gyermek találkozhatott nem csupán közlekedési, de kutyás és lovas rendőrökkel is Voltak, akik a korábbi évek kedvezményezett gyermekeitől kaptak ötletet: ebben az évben is kértek találkozót mozdonyvezetővel, kutyaoktatóval és vadásszal is. Idén a járványhelyzet lehetővé tette két kisgyermeknek, hogy meglátogassanak egy tűzoltóságot, de volt olyan is, aki Nagy Jonathan bűvészt hívta meg óvodájába.

Sportos kérésekből sem volt hiány: volt, aki a Falco kosárjátékosaival, mások Király Gáborral szerettek volna egy közös élményt. Idén tettünk egy különleges vállalást is: Ukrajnából menekült kisgyermekek kívánságát is teljesítettük. Többen egy csillagvizsgálóba látogathattak el, két kamasz lány pedig egy ruhakölcsönző szalonban válhatott igazi királylánnyá. A sok harcias és izgalmas kérés mellett akadt szelídebb is. A négy és fél éves celldömölki Péterfalvi Alex kívánsága az volt, hogy feljuthasson a Nagyboldogasszony-templom harangjához. A kisfiú másfél éve kezdett el érdeklődni a templomok és a harangok iránt.

Tavaly augusztusban kezdte az óvodát a bobai egyházi óvodában – ez csak ráerősített a lelkesedésére. A kisfiú esténként templomokat, harangozást vagy misét néz mese helyett, vagy pedig a gyerekbibliából olvastat szüleivel, amíg el nem alszik. Álma valóra vált: megnézhette testközelből a Nagyboldogasszony-templom harangját.

