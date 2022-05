Az elmúlt öt és fél év alatt már több mint 250 abúzusgyanús gyermeket vizsgált Szombathelyen a Barnahus-szolgálat. A gyermekek rendőrség által elrendelt kihallgatását mostantól speciális szakember – a jogszabály szerint pszichológus vagy pszichiáter – tudja végezni. Jelenleg két szaktanácsadó – dr. Lazáry Györgyné Illés Mária és Gyurasitsné Puska Hedvig, mindketten igazságügyi pszichológus szakértők és klinikai gyermek-szakpszichológusok – látják el a feladatot. Tavaly nemzetközileg elismert képzést végeztek: az amerikai gyermekképviseleti központok (Children’s Advocacy Centers) egyik vezetője, trénere oktatta őket a kihallgatás technikáira. – A büntetőeljárási törvény vonatkozó jogszabálya már tavaly év elején hatályba lépett. Ősszel munkacsoportülések folytak a témában, szükség volt még finomhangolásra. Az idén március 1-jén a 87. § (1) bekezdés ba) és bb) alpontjai módosultak, ami komoly lépés annak irányába, hogy az izlandi Barnahus-modell teljeskörűen megvalósítható legyen Magyarországon.

Az új protokoll szerint a monitoringszobában foglal helyet a rendőr, az ügyész és a gyermek mellé kirendelt ügygondnok. A rendőrnyomozó onnan irányítja a kihallgatást. Annak érdekében, hogy a másik helyiségben a szaktanácsadó fülében lévő fülhallgatón keresztül kommunikálni tudjanak, nagy mértékű technikai fejlesztésre is szükség volt. A beruházást a tavaly októberben alapított Barnahus Egyesület finanszírozta – árulta el Lazáry Fanni. A szaktanácsadói kihallgatásokat most már nem egyedül végző dr. Lazáry Györgyné Illés Mária azt emelte ki, hogy 2013 óta sokat fejlődött a gyermekbarát igazságszolgáltatás. – 2013 júniusában találkoztunk először az izlandi mintával, amelyben az egyik fő szempont, hogy egy kivizsgálás során az abúzusgyanús gyermeket minél kevésbé terheljék meg sorozatos kihallgatásokkal. Az izlandi modellben pszichológus hallgatja ki a gyermekeket, az ő szaktudására van elsősorban szükség. Magyarországi együttműködésünk a rendőrséggel újdonság, egymás véleményét tiszteletben tartjuk.

A mostani gyakorlat szerint a gyermekeknél igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálatot is elrendel a rendőrség a nyomozati szakban. Ideális lenne, ha a szakértő egy harmadik helyiségből kivetítőről követhetné a kihallgatást, így a gyermeknek nem kellene másodszor is vallomást tennie – erre már volt nálunk példa. Lazáry Fanni elmondta még: tavaly októberben hozták létre a Barnahus Egyesületet. Idei legfőbb céljuk a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TGySz) udvarán lévő játszótér felújítása – ezt használják a TGySz ideiglenes befogadóotthonának lakói és a Barnahusba érkezők is. Koncepciós tervet kezdtek kidolgozni a játszótérre, és mint mondta, adományokat várnak/elfogadnak. Szóba kerültek a forró nyomon történő vizsgálatok pozitívumai is:

– Célunk az is, hogy forró nyomon álljunk a rendőrség rendelkezésére a gyermekek kihallgatásában és a szakértői vizsgálat elvégzésében. Miután megtörténik a feljelentés a rendőrségen, célravezetőbb, ha már másnap sor kerülhet a kihallgatásra, nem telnek el napok, hetek. Már erre is készen állunk. Debrecenben tavaly júniusban nyitott az ország második Barnahus-szolgálata. Budapesten és Gyulán a közeljövőben alakulnak Barnahusok. Várható még, hogy létesülnek Miskolcon, Pécsen, Szolnokon és Győrben is. A távlati cél szerint minden megyében nyílik majd a TGySZ-eken belül Barnahus-szolgálat – ez a szakellátás és a gyermekvédelem érdeke is. Szombathely elöl jár: a gyermekvédelem igazságszolgáltatással való összekapcsolása jelentős innováció, amelynek már látszanak az eredményei.