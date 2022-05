A következő napokban huszonöt pálinkaszakértő fogja különböző érzékszervi szempontok alapján elbírálni a benevezett háromszáznegyvenegy tételt, amelyből a végén kiválasztják a 2022-es év legjobb pálinkáját, és döntenek a legjobb hazai főzdéről. A megnyitón a fogadó város képviseletében Bebes István, Körmend polgármestere köszöntötte a résztvevőket: örömét fejezte ki és megtisztelőnek tartja, hogy az ország egyik hungarikumának versenyét a Rába-parti városba hozták. Kiemelte, bízik abban, hogy ez az esemény is bizonyítja majd: az ország minden szegletében kiváló pálinkákat tudnak előállítani. A városvezető szólt arról is, próbáltak olyan nívós programokat kapcsolni a versenyhez, amelyeknek köszönhetően a helyiek is aktív részesei lehetnek az eseménynek, így a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítésére kóstolókat szerveztek, és bevonták a körmendi vendéglátóhelyeket is.