Petőmihályfán 1926 óta működik önkéntes tűzoltó-egyesület, jelenleg 25 taggal – mondta el Molnár József egyesületi elnök a Mercedes tűzoltóautó átadóján. Az alakuláskor még élénken élt a falu lakosságának emlékezetében az előző században átélt nagy tűzvész, amikor a falu porig égett. 1931-ben is volt nagy tűz: leégett öt lakóház, 27 pajta, 50 szalmakazal, 27 gazdasági épület, pedig az oltásban több önkéntes tűzoltó-egyesület is részt vett.

A technikai fejlődést jól mutatja, hogy amikor 1985-ben egy régi építésű ház kapott lángra, fecskendővel eloltották, mire a hivatásosok kiértek. 1993-ig a Győrvári Közös Tanács égisze alatt működtek, akkor váltak önállóvá. 2014-ben léptek kapcsolatba a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, először 4. kategóriájú, 2015-ben 3., 2018-ban 2. kategóriájú megállapodást kötöttek. De az autó hiányzott.

A mostani pályázati támogatásnak köszönhetően a Szentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől vették meg a jó állapotú járművet. Van rajta vízszivat - tyú és víztartály, hogy ha kell, a szőlőhegyi ingatlanokon is hatékonyan segíthessenek, ott nincs vízhálózat kiépítve. – A tűzoltók egyesületére azt mondanánk, hogy olyan régi vágású férfiklub, még akkor is, ha néhány hölgy tagja is van már – kezdte ünnepi beszédé V. Németh Zsolt ország - gyűlési képviselő.

– Petőmihályfán generációk váltották egymást, a nemes hagyomány apáról fiúra szállt. Tűzoltónak lenni megtisztelő teher. Az első tűzvédelmi rendelkezést maga Szent István hozta, hiszen vasárnaponként mindenki köteles volt a templomba menni, kivéve azokat, akik a tüzet őrizték. V. Németh Zsolt kitért arra, hogy a petőmihályfai egyesület a tűzoltás mellett kivette részét a másféle kártételek elleni védekezésből és a helyi közösségi élet felvirágoztatásából. Az ősi jelmondattal kívánt eredményes szolgálatot: „Istennek dicsőség, egymásnak segítség!” Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte: átlag feletti az önkéntes tűzoltó-egyesületek száma Vas megyében.

Kocsis Kornél tűzoltó százados a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság képviseletében mondott köszönetet az önkénteseknek, aztán mindenki meglepetésére és nagy örömére a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében felajánlotta a lehetőséget az 1. kategóriás együttműködés megkötésére.