Fűnyírásról és az "égigérő kámoni paszulyról"

Szintén komoly feltűnést keltett egy 170-180 centiméteres növény, amit Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) állított fel asztala előtt egy felirattal: NeményPark 2022. Kft. A növényt a Damjnich utcából hozta el a politikus a közgyűlésre, hogy megmutassa: egyes városrészeken már ilyen magasra nőtt a gaz. A képviselő felszólalásában nemcsak arról beszélt, hogy a kámoni városrészben és a Minerván is az előző évekhez képest rosszabb a helyzet a zöldterület-gondozást tekintve, hanem arról is, hogy a Szompark Kft. honlapján nem látja az alvállalkozók megbízását. Miért nem átlátható a cég tevékenysége? - firtatta. Majd kérdezett arról is, miért láthatta a szomparkos dolgozókat prenoros autóval. Szerinte a korábbi években többször lenyírták már a füvet a körzetében, most elmaradásban van a Szompark és alvállalkozói.

Nemény András válaszából megtudtuk: a behozott növény egy franciaperje. A polgármester aztán utalt rá, hogy 270 hektár zöldterületről kell Szombathelyen gondoskodni, beszélt a város pénzügyi helyzetéről is, és arról, hogy idén komoly tételt - 150 millió forintot - fordítottak gépbeszerzésre. Kitért arra is, hogy a novemberben megrendelt gépeket késve kapták, és várnak még újabb gépeket, azok júniusban érkezhetnek meg. Többször elhangzott a városvezetés részéről: ha már minden új gép rendelkezésre áll, akkor lehet értékelni a zöldterületgondozás minőségét. A polgármester szerint ugyanakkor sokat javult a helyzet. Horváth Soma alpolgármester (ÉSZ) képeket is mutatott: belvárosi területet mutatott az előző ciklusból és mostani állapotában. Nemény András később egy levélre hivatkozva figyelmeztette Horváth Gábor képviselőt, ne "lobbizzon" vállalkozóknak önkormányzati cégeknél, mert legközelebb ilyen esetben büntető feljelentést tesz.

Kecskés László erre úgy reagált: nem jó irány polgármester részéről, hogy azt, aki kritikával illeti büntető feljelentéssel fenyegeti. Nemény ezt visszautasította azzal, hogy bírják a kritikát és nem ezért mondta azt, hogy legközelebb ilyen esetben büntető feljelentést tesz. Horváth Gábor hozzászólásában leszögezte: a vállalkozó nem pályázott, így nem is lobbizhatott azért, hogy ő kapja meg ezt a megbízást. Egy félreértést kívánt tisztázni a vállalkozó és Szompark Kft. ügyvezetője között, amire több lakó kérte meg. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) ugyancsak élesen bírálta a kámoni körzet képviselőjét felszólalása és Facebook-posztjai miatt. A városvezető szerint ezzel a Szompark Kft. dolgozóinak munkáját kritizálja a politikus. Melega Miklós képviselő (Fidesz-KDNP) azonban ezt visszautasította, szerinte a cég működését kritizálja frakciótársa, a Szompark Kft. dolgozóinak munkájáról senki nem mondott semmi rosszat. Horváth Gábor egyetértve ezzel hangsúlyozta: volt, amikor vizet vitt a zöldterület-gondozásban dolgozóknak, és itt is megköszönte munkájukat. Végül elfogadták a két közgyűlés között történtekről szóló beszámolót és a hozzá kapcsolódó valamennyi határozati javaslatot.