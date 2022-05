Triplaeső zúdult a Falcóra a harmadik negyed elején, előbb Henry, majd White keze sült el távolról kétszer is, a körmendi publikum pedig 10-et számolt a sárga-feketékre (51-41). Büntetőkkel faragta hátrányát a Szombathely, Barac és Somogyi sem hibázott (51-47). Amikor már lőtávolon belül voltak a sárga-feketék ismét megugrott a Körmend, Savic is betalált kintről, így ismét 10-re hízott a hazai előny a 25. percben (57-47). Egy védekezési és két támadóhiba elég volt ahhoz hazai oldalon, hogy a vendégek öt pontra zárkózzanak (62-57). Stokes faulttal együtt tette gyűrűbe a labdát, majd a büntetője is beszédült, így 65-57-ről következhetett a végjáték. Az utolsó 10 perces etap elején Perl indított egy középtávolival, majd Ferencz talált be ismét távolról, amit megfejelt még egy közelivel is – az addigi legnagyobb különbséggel ment az MTE (70-59). Henry szezonbeli legjobb teljesítményével rukkolt elő, harmadik tripláját értékesítve már 77-64-et mutatott az eredményjelző. És itt még nem volt vége a hazai triplaesőnek: jött még Takács és Ferencz is, miközben a 39. percben 15 pontosra duzzadt a körmendi fór (85-70). A vége 85-72 lett, először verte meg a Körmend a Falcót és bebiztosította középszakaszbeli harmadik helyét.

jegyzőkönyv:

Egis Körmend–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 85-72 (19-22, 23-17, 23-18, 20-15)

Körmend, 2000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Győrffy P. A., Frányó P.

Körmend: Stokes 11, White 6/6, Martinez –, Savic 8/6, Gordon 16. Csere: Takács K. 7/3, Henry 14/9, Ferencz 23/15, Kiss –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Falco: Somogyi 11/3, Perl 14, Sövegjártó 7/3, Golomán 4, Keller 16/3. Csere: Barac 9, Verasztó 4, Clark 3/3, Hawkins 4, Horváth –. Edző: Milos Konakov.

A mérkőzés alakulása: 3. perc: 4-9. 8. perc: 14-16. 13. perc: 24-27. 17. perc: 37-33. 28. perc: 62-53. 32. perc: 68-59. 38. perc: 85-70.

Kipontozódott: Somogyi (40. perc). Kiállítva: Clark (16. p.).