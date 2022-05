A rendezvényt 15 órakor Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg azzal a gondolatával, miszerint a tánc a művészet és a sport határvonalán mozog. Végül örömét fejezte ki, hogy Szombathely mai napig a tánc hazai fővárosa tudott maradni.

Beszédét követően a modern tánc, a hiphop, a társastánc, a néptánc, az akrobatikus rock and roll, a balett és az orientális táncok képviselői mutatkoztak be. Színpadra lépett a Westdance Tánciskola, a Savaria Táncsport Egyesület, az Anett Balett kis táncosai, a Westside Táncsport Egyesület, a Salsa La Vida, az Ungaresca Táncegyüttes, a Lorigo TSE, a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub, a Mira Orient Art, az Energy Dance Team, a Movement Academy, a Vasi Kislegényczéh. A fellépők sorát az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes zárta.