„Álmodom fürdőszoba” és „Ikrek a fürdőben” kategóriákban hirdette meg tervpályázatát a cég az ugyancsak prémium burkolatokat, csempéket kínáló vállalkozással közösen. Mintegy háromszáz szakmabeli társával együtt Anett is jelentkezett a kiírásra. Gyönyörű enteriőrök születtek, így mint mondja, az is nagy szó, hogy a beérkező 85 jeligés pályaműből az övét is beválasztották a kiemelt 15 közé. Ami ezután történt, az Anett számára maga a csoda. Április 26-án a budapesti díjátadón tudta meg, hogy elnyerte a zsűri egyik utazását egy nemzetközi kiállításra.

– Az Álmodom fürdőszoba kategóriában elvárásként fogalmazták meg, hogy a kiírók által forgalmazott szanitereket, bútorokat, tükröt, burkolatokat és egy térben álló kádat álmodjunk bele a berendezésbe. Hálószobával vagy nappalival összekapcsolva kellett megterveznünk a fürdőt, és megfogalmazni egy elképzelt megbízó igényeit, minden egyebet ránk bíztak. Én egy ötvenes éveiben járó magyar hölgy fejével gondolkodtam, aki külföldön dolgozik középvezetőként, és akit egyre többször hazahúz a szíve Magyarországra, a szabadságát itt tölti.

Nagyon szereti a Balatont, ezért vásárolt a magyar tengernél egy panorámás ingatlant. A nyugdíjas éveire szeretne visszaköltözni. Jelenleg nincs párja, de abban bízik, hogy idősebb korára nem marad egyedül. Gyakran száll meg hotelekben, mindig az elegánsan modern, igényes szállodákat keresi, és szeretné a hoteles világot becsempészni új otthonába. Kedveli a csillogást, az egyedi világítást, üveg- és tükörfelületeket, nem riad vissza a kontrasztoktól, és a növények szerelmese. Ragaszkodik egy üveg faliképhez, két kárpitozott székhez és a meglévő, jó minőségű tölgyfa parkettához. Feladatom volt, hogy a modern gépészeti megoldásokkal műszakilag teljesen felújított ház emeleti lakrészén alakítsak ki egy olyan, hálószobával egybeépített fürdőszobát, ahol akár az ágyból, akár a fürdőkádból élvezhető a pazar kilátás – meséli Anett. Szakmai önbecsülésének jót tett a siker, évek munkája van mögötte.

Sipos Anett

– Sokáig nem tudtam, merre induljak. Az általános iskolai osztályfőnököm a gimnáziumot javasolta. Az utolsó pillanatban mégis a számítástechnikát választottam. Zalaegerszegen végeztem a középiskolát számítástechnikai programozó szakon, utána Győrben tanultam tovább, a mostani Széchenyi István Egyetemen diplomáztam mérnök-informatikusként. A szakmámban helyezkedtem el, informatikusként dolgoztam a volt Latexben, később a Pannunionban – az ezredfordulón részt vettem az integrált rendszer bevezetésében. Azután megszületett az első, a második, a harmadik, majd a negyedik gyermekem, akik most 21, 18, 15 és 12 évesek. Menet közben az informatika elszáguldott mellettem. A lakberendezés mindig érdekelt: már az első lakásunk vásárlásakor szakmai lapokat böngésztem, és kreativitást vittem a kivitelezésbe. Nemcsak a dizájn foglalkoztatott, az sem volt mindegy, hol mennek a falban a vezetékek. Levelező lakberendező-tanfolyamot végeztem a kétezres évek első felében. Néhány évvel a negyedik gyermekünk születése után rugalmasan végezhető munkát kerestem. Közben épült a házunk – ott már kész világítástervet adtam a szakemberek kezébe.

Lakberendezői végzettséget 2017-ben szereztem, és 2019-ben indítottam el a vállalkozásomat – mondja. A mostani volt az első nagy tervpályázat, amelyen Anett indult. Nagynevű szakmai zsűri – mások mellett Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke; Elek Máté, egy neves belsőépítész-iroda alapítója és Nemes Mara, a KREA Design Iskola alapítója döntött a díjakról. Anett szeptemberben Bolognába utazik: ott rendezik a zömében burkolatokat és fürdőszoba-szanitereket felvonultató kiállítást. Addig visszatér a mindennapokba, újult erővel folytatja a munkát. Azt mondja, amióta lakberendezőként tevékenykedik, kitágult számára a világ: majdnem minden stílusban meglátja a szépet, az egyedit. A kérdésre, hogy van-e számára álommegbízás, nemmel felel. – Szívesen részt vennék olyan projektekben, ahol nem átalakítás, felújítás lenne a feladatom, hanem egy újonnan születő otthon, közösségi tér vagy étterem tervezése, ahol már az építkezés során beleszólhatnék a folyamatokba, a főbb irányelvek egyeztetése után szabad kezet kapnék a tervezésben, és bőven lenne lehetőségem extrémebb anyagokban, megoldásokban gondolkodni. Minden munka más, nem születik két egyforma terv. Mindig szívet melengető érzés látni a megrendelő arcán az örömöt, amikor kézhez kapja a terveket, amik a megvalósulás után életre kelnek.