1922. január 11-én indult diadalútjára az inzulin. Frederick Banting kanadai orvos és tanítványa, Charles Best a Torontói Egyetem Élettani Intézetének Laboratóriumában ezen a napon izolálták az inzulint szarvasmarha hasnyálmirigy-kivonatából. 1925-ben még rozsdamentes, hosszú tűvel ellátott, jól csiszolt üvegből készült, „rekordfecskendőkkel” adták be, amiket naponta ki kellett főzni, alkoholos tartóban tárolni. Óriási lépést jelentett a 70-es években megjelent műanyag, egyszer használatos, holttér nélküli fecskendők gyártása. A 2000-es évektől az injekciós tollak (pen) óriási választéka áll rendelkezésre, lehetővé téve a kényelmes és egyszerű inzulinadagolást. A gyártók egyre vékonyabb és élesebb tűket fejlesztenek, így a beadás kevésbé fájdalmas, alig észrevehető, ami a gyerekeknél lényeges szempont, mondja a főorvos.

Egyre kisebb készülékek

– Kezdetben a vércukorszint mérésére nem volt lehetőség. A személyre szabott kezelés hiánya miatt gyakori volt a súlyos alacsony vércukorszint, a hipoglikémia. Fontos mérföldkő a cukorbetegség önellenőrzésében a vércukormérők megjelenése, amelyekkel az állandóan változó életkörülmények között követni lehet a vércukorszinteket. A készülékek egyre kisebbek, pontosabbak lettek, az igényelt vércsepp nagysága jelentősen csökkent, a gyerekeknél ez is kedvező. A vércukormérési és inzulinadagolási adatok online grafikusan és táblázatszerűen is megjeleníthetők. A letöltött adatokat a kezelőorvossal az interneten keresztül meg lehet osztani – sorolja a fejlődés egyre újabb szintjeit. Az inzulin tényleg diadalutat járt be: a 60-as évektől már sertéshasnyálmirigyből is állítottak elő. 1991-től a géntechnológiával előállított inzulinok aztán teljesen kiszorították az állati inzulinokat. Az inzulin nem szedhető szájon át, mert a gyomorsav lebontja, ezért injekció formájában alkalmazzák, subcutan, azaz a bőr alá. A korszerű inzulinkezelésnek alkalmazkodnia kell a gyerekek változatos étkezési szokásaihoz, életmódjához, iskolai órarendjéhez, edzésekhez, esetleges társbetegségeihez, kamaszkorban a hormonális hatásokhoz, mondja.

Az 1-es típusú cukorbetegség

Emlékeztetőül: az egészséges gyermek, felnőtt inzulintermelése a nap 24 órájában folyamatos. Étkezést követően a hasnyálmirigy 1-2 percen belül érzékeli a vércukorszint emelkedését, többletinzulin-termeléssel reagál és biztosítja a normális tartományban lévő vércukorszintet. Az 1-es típusú cukorbetegségben a szervezet által termelt inzulin mennyisége elégtelen. A gyermekkori cukorbetegségre jellemző a vércukorértékek gyakran kiszámíthatatlan ingadozása 24 órán belül és a nagy fokú inzulinérzékenység. A betegség gondozásában régóta használt, háromhavonként elvégzett laboratóriumi vizsgálat a HbA1c-érték, ami visszamenőleg tükrözi a vércukorértékek átlagait. Egészséges embereknél ez 6 százalék alatti, míg cukorbetegségben 6,5–7,5 százalék közötti. Minél magasabb az érték, annál rosszabb a szénhidrát-anyagcsere.

Szenzoros cukormonitorozás

A doktornő az eszközök töretlen fejlődését is említi. A Time in range fogalma arra utal, hogy a technika segítségével rögzített vércukorértékeknek 24 óra alatt hány százaléka esik céltartományba, mennyi a magas és alacsony vércukorértékek aránya. Létezik eszköz a szenzoros cukormonitorozás támogatására: a glükózszenzor és távadó a sejtközötti állomány glükózszintjét méri, napi 288 méréssel – az adatátvitel mobiltelefonra történik. Mivel ez a cukorszintváltozás irányát időben jelzi, elég idő jut a szükséges korrigálásra, lehetőség van a személyre szabott beállításokra. Érzékenyen követhető az étkezés, a testmozgás, az inzulinadagok cukorszintre gyakorolt hatása. Adott az inzulinpumpa-kezelés lehetősége is: a szerkezet folyamatosan adagolja a beállított napi mennyiségű inzulint. A Markusovszky-kórház Gyermekdiabetológiai Szakellátóhelye is inzulinpumpa-centrumként működik. Gondozattjaik közül egyre többen viselik az eszközt. – Hosszú utat járt be a gyógyító inzulin, és ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, nagyon büszkék lehetünk, óriási fejlődésnek vagyunk tanúi, mondja Csákváry Violetta. A Markusovszky-kórház nemrég Az alapellátástól a kórházig címmel online fórumot szervezett a témában. Előadásában a doktornő felidézte, az inzulin felfedezésének 75. évfordulóján az első hazai megemlékezést Szombathelyen tartották dr. Szabó László szervezésében. A főorvos osztályukon a gyermekdiabetológia és -endokrinológia megalapítója, neki tanítómestere volt. A jövő héten a 15 éves Oláh Máté mondja el, mit jelent számára a cukorbetegség. A sport tagozatos gimnazista fiú 12 éve diabéteszes.