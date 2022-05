A Puregreen projekt osztrák partnerének meghívására csatlakozott az Írottkő Natúrparkért Egyesület Steiermark tartomány kezdeményezéséhez, a Stájer Tavaszi Nagytakarításhoz (Steirischer Frühjahrsputz). A határon átnyúló akcióban az önkéntesek reggeltől délig takarították a Hörmann-forrás–Írottkő, a Szabó-hegy, az Óház-kilátó, a Hétforrás és a Szulejmán-kilátó–Kálvária környékét.

Kora délután Kőszeg belvárosában a kevesebb hulladékkal járó életmódot népszerűsítették a natúrpark munkatársai. A túraútvonalakról összeszedett szemét – a kerékpárabroncsoktól az autógumikig, tévék, csövek és legalább 30 zsáknyi egyéb hulladék – Kőszeg főterére borult, így bárki szembesülhetett azzal, hogy mennyi hulladék van a természeti területeken. A performansz részeként a Kőszegi Tücskök zenéltek, és azt énekelték: „Én elmentem az erdőbe kis zsákkal, Jól megszedtem sok szeméttel, tíz zsákkal.

Vigyázz az erdőre most, ne szemetelj kérlek szépen, hogy legyen még holnapod.” Básthy Béla polgármester megköszönte, hogy a szervezők felhívják a figyelmet: amit már nem látunk, az attól még nagyon is jelen van. Az együttműködőket arra kérte, folytassák a munkát a szemléletformálás érdekében. A stájer tartomány környezetvédelmi hatóságának vezetője, Ingrid Winter a helyszínen elmondta: az április 21-étől május 4-éig tartó Stájer Tavaszi Nagytakarításnak egyre több, jelenleg 57 ezer résztvevője van, köztük 30 ezer gyermek. Fontosnak nevezte a tudatosítást annak érdekében, hogy a szemét ne a természetben landoljon. A natúrpark munkatársai azonkívül, hogy sokkolták a közönséget a Fő téren, a helyes irányokat is megmutatták a szelektálásban és a megelőzésben.