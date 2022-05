Gyermeknapi kívánság 27 perce

Szombathelyi tűzoltók teljesítették három kisfiú kívánságát, még sisakot is kaptak - videó

Lapunk gyermeknapi felhívására három olyan kisfiú is jelentkezett, aki arra vágyott, hogy igazi tűzoltó bácsit láthasson, beülhessen egy igazi tűzoltóautóba, no és azt a csövet is látni szerette volna, amelyen riasztáskor a tűzoltók lecsúsznak.

Vajon melyikükből lesz tűzoltó? Forrás: Horváth Balázs

A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársai már nagyon várták azt a három kisfiút, aki az idei gyereknapra azt kívánta, hogy bepillanthasson a tűzoltók munkájába. A 3 és fél éves Kulcsár Dávid örömmel vette fel a számára előkészített tűzoltóruhácskát és egy halványzöld sisakot. A 4 és fél éves Jakabfi Sándornak sem kellett kétszer mondani, hogy öltözzön be tűzoltónak. Az ötéves Pék Bence kissé idegenkedett az egyenruhától. Beülhettek a tűzoltóautóba, Szabó Ferenc tűzoltó főtörzsőrmester szinte minden porcikáját megmutatta a méretes járműnek. Aztán a fiúk életközelből végignézhettek egy próbariasztást, melynek során azon a bizonyos csövön gyors egymásutánban lecsúsztak a tűzoltók. Beleülhettek egy igazi magasból mentő autóba is, kipróbálták a fecskendőt, sőt egy szirénázó tűzoltóautóval ki is gördülhettek a tűzoltószertárból.

