Az Öregpark tavánál, egy borostyánnal befutott fatuskón a koszovói Gashi Diestan Akt című szobra olyan, mintha mindig ott állt volna. A park sokak által kedvelt öreg trombitafolyondárjára hajaz nem messze tőle egy vörös műanyag csőből fára tekert gubanc, Ortlieb Szilvia Vörösgyökér című alkotása. A cédrusos tó közepén pedig most egy csúcsára állított hatalmas lyukacsos fémkockát találunk – a Bécsben élő Elisabeth LedersbergerLehoczky Reflektionen című szobra, egyben ő a kiállítás kurátora is. A művész a látványba belekomponálta a tó vizén történő tükröződést is. Így erősíti egymást természet és művészet a kámoni arborétumban.