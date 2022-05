Új aszfaltburkolat és kétoldali szegély készült az Írottkő utca 147 méteres szakaszán, a megfelelő vízelvezetés érdekében új víznyelőket alakítottak ki a szükséges csapadékcsatorna-bekötések kialakításával. Huszonkettő parkoló kapott térkőburkolatot, valamint a Velemi utcai társasház mögötti szervizút is megújulhatott 78 méter hosszban: a korábban is használatban lévő szakaszokra került aszfaltréteg – a mintegy 43 millió forintos beruházás részleteit tegnap Básthy Béla polgármester ismertette.

Mint mondta, régóta kérték az ott lakók, hogy szűnjön meg a zsúfoltság és tegyék rendbe a rossz állapotú utat, ami a lakások porterhelését is növelte. Aki ma ránéz az Írottkő utcai területre, az tágas, nagy teret lát, míg korábban szűkös hely állt rendelkezésre az autóknak. A Rohonci utca 42–44. számú társasházak előtt út- és parkolófelújítás is történt. A 134 méteres útszakaszt a meglévő alapon két réteg hengerelt aszfaltburkolattal öt méter szélességben újították fel, kétoldali új kiemelt, illetve süllyesztett szegély építésével. A meglévő gyeprácsos helyett térköves parkolók készültek – 38 parkoló és egy akadálymentes szépült meg. Az érintett szakaszon 45 méter hosszan felújították az aszfaltos járdát, ami hat centiméter vastag térkőburkolatot kapott.

A polgármester köszönetet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselőnek a kormányzati támogatásból megszerzett forrásért. Mint mondta, végig kiemelt céljuk volt, hogy a belváros mellett Kőszeg más lakóterületein is megtörténjenek az útfelújítások. A korábbi parkolási igényekre szabott Írottkő utcában és a lakótelep egy részén végre megfelelő számú és állapotú parkoló áll rendelkezésre kellő szélességű utakkal úgy, hogy bőséges zöldterület is maradt.

– Az elmúlt időszakban sok szó esett arról, hogy a felújítások városképileg is pozitív hatással vannak a településre. Ennek látványos példája a lakótelep, amelynek átalakult az úthálózata, parkolórendszere. A jövőben is célunk, hogy Kőszegnek ez a városrésze is fejlődjön a többivel együtt – fogalmazott Ágh Péter. Végül megköszönte minden kőszegi támogatását az országgyűlési választáson. – Közös célunk Kőszeg építése. Szövetségünket megerősítettük az április országgyűlési választáson. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk továbbépíteni a várost, szükség van arra, hogy a júniusi időközi választáson is a jelöltünket támogassák – mondta.