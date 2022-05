Kozma Dóra a jelentkezéskori bemutatkozásában azt írta, a versenyre a barétai hatáséra jelentkezett. Elsősorban magánk szeretné bebizonyítani, hogy képes legyőzni a félelmeit és a gátlásait. Az élet azt mondják, akkor kezdődik igazán, ha képesek vagyunk kilépni a komfortzónánkból.

- A saját célomat elértem, ismét van önbizalmam – folytatja az egyik szombathelyi étteremben dolgozó lány. – Eleinte féltem megmutatni magam, illetve attól is, hogy milyen kritikákat kapok. A Tündérszépeknek köszönhetően ez elmúlt. Érzem, egyre magabiztosabb vagyok. Igaz, a jó formám és az alakom megtartásáért sokat is kell tenni. Odafigyelek az étkezésre, rendszeresen járok edzésre.

Kozma Dóra azt mondja, szerencsére a munkahelyén megértők a kollégák és a vezetőség is. Rugalmasan tud dolgozni, így nem okoz gondot, hogy a nyáron részt vessen a közös felkésztőtáborban.

- Várom mér, hogy személyesen is találkozhassam a többi versenyzővel – néz előre. – Ahogy figyeltem, erős a mezőny. Arra is számítok, hogy lesz majd köztünk egyfajta rivalizálás. Amennyire lehet, erre is készülök: igyekszem majd határozott lenni. Szerencsémre a mostani párom mindenben támogat. Nélküle biztosan nem mertem volna beadni a nevezésem.

Dóra a jövőben is szívesen lenne modell. No, nem a kifutón, hanem fotózásokon részt venni. Erre minden esélyes is megvan hiszen a kamera előtt már egyre inkább magabiztosabban mozog.

Tart a közönségszavazás

Javában tart a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során május 26-ig minden nap egy-egy lányt kiemelten bemutatunk a Vas Népében és a vaol.hu címlapján. Érdemes továbbra figyelni lapunkat, hiszen a vasi versenyző, Kozma Dóra, a következő napokban lesz látható lapunkban.

Fontos, az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án.