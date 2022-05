Az őriszentpéteri önkormányzat hétfői testületi ülésén is foglalkoztak az Őrségi Vásárral. – A szokásos helyszín területén komoly tereprendezést kellett végrehajtani – tájékoztatott Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. – Járdát és utat is aszfaltozunk azért, hogy a negyvenedik Őrségi Vásáron méltó módon fogadhassuk a vendégeket. A testület kétmillió forintot szavazott meg több út kátyúzására, a vásárutca 75 négyzetméterének aszfaltozására, egy járdaszakasz és néhány egyéb útszakasz aszfaltozására. Minden erővel készülünk a negyvenedik Őrségi Vásárra. – Az első tárgyalások már lezajlottak, a következő héten egyeztetünk a civil szervezetekkel is – mondta el az előkészületekről Őr Zoltán.

– A program helyi szinten már összeállt. Most várjuk a környező településekről a kapcsolódó eseményeket. Szombaton a szabadtéri színpad programjai 11 órakor kezdődnek zenés-táncos helyi csoportokkal. Szombaton a sztárfellépő a Blahalouisiana és a Soulwave lesz, majd egy musicalslágerekre épülő, látványos zenés-táncos produkció következik. A 40. jubileum tiszteletére tűzijátékkal zárjuk a napot. Vasárnap 10 órától zenés szabadtéri istentisztelettel kezdődik, majd gyermekprodukciókkal folytatódik a szabadtéri színpad programja. 13 órától magyar nóta és operettdalok hangzanak fel. 18 órától Charlie koncertje zárja majd a vásárt. Több, környező településen is lesznek különböző kapcsolódó programok, színvonalas kiállítások. Így például, Hegyhátszentjakabon, Kisrákoson, Pankaszon, Bajánsenyén, Hodoson, Kapornakon.

A szervezők még várják a települések kínálatát, hogy az bekerülhessen a vásár eseményei közé. A szombat reggeli vásárnyitó után nyílik meg a művelődési házban a szokásos nagy tematikus kiállítás. Az elmúlt években különböző témák köré szerveződött a tárlat. Hol a fafaragás, hol a népi építészet, hol a természeti örökség, hol a gasztronómia volt a főszerepben. Breszkócs Csilla, a Szikszay Edit Művelődési Ház vezetője kérdésünkre elmondta, a mostani kiállítás címe: Természet adta kincsekre épülő őrségi élet. Arról szól, hogy az Őrség természeti javait milyen formában dolgozták fel, használták, fogyasztották a helyi emberek. Például a méhészet és a méz, a gyümölcsészet és a pálinkafőzés, a gyógynövények szedése, szárítása, alkalmazása, a gyümölcsaszalás, a famegmunkálás, a tökmagolaj-készítés is megjelenik a kiállításon.