Albert Attila öt magyar fazekassal vett részt Spanyolországban egy kézműves fesztiválon. Tiszakécskéről Bánföldi Ferenc, Alsópáhokról Czibor Imre, Rábapatonáról Káldi Károly, Budapestről Kovács József, Dörről Mácsai László kísérte el a magyarszombatfai mestert. A csapat kisbusszal utazott el La Galerába, a Tarragona tartományban található kisvárosba. – Pontosan lemértük, hogy mekkora utat tettünk meg. Oda-vissza összesen 3902 kilométert utaztunk, kétszer álltunk meg odafelé, először francia földön, majd Spanyolországban.

A hazaúton is kellett a két pihenő, első megállónk még Spanyolhonban volt, a második pedig Olaszországban. Múlt hétfőn éjjel indultunk, hogy elkerüljük a nagyobb forgalmat, és e hét szerdán, este érkeztünk haza – mondta az utazás körülményeiről Albert Attila, aki fazekastársaival együtt nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a régi mesterséget ők képviselhették egy külföldi fesztiválon. A magyarszombatfai mester hozzátette azt is, hogy nem volt minden zökkenőmentes, a spanyol szervezők ugyanis – talán éppen fordítási hiba miatt – nem teljesen azokat a körülményeket biztosították, amire szükség volt. Pedig a látványégetésnél mindennek stimmelnie kell, anélkül nem lesz sikeres a rendkívül szélsőséges égetési módszer.

Kísérteties élményt nyújtott a látványégetés

Forrás: VN/Simon Attila

– Volt olyan alapanyag, amit Spanyolországban szereztünk be, Barcelonába és Alcanarba is el kellett mennünk emiatt. De a hibátlan égetés kárpótolt bennünket, a végére nagyon szépen összeállt minden. – A la galerai városháza autentikus kőépülete előtt volt a két látványégetés múlt szombaton este. Először egy körülbelül ötven centiméter magas vázát, egy figurális szarvast és egy Krisztus-fejet égettünk, majd következett az a kétszájú aratókorsó, amit én készítettem, rajta két oldalon a Magyarszombatfa és a La Galera felirattal.

Előzetesen már elterveztem, hogy ha elkészül a korsó, akkor az ottani múzeumnak ajándékozom. Ez így is történt, a korsót Ramon Agustin Muñoz Verge polgármester vette át, és már másnap bekerült a város gyűjteményébe, ezzel is erősítve a két település és a két ország közötti kapcsolatot. Albert Attilától azt is megtudtuk, hogy az eseményt megtisztelte jelenlétével Miháczi Szilveszter, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának elnöke. Volt tehát érdeklődés az esemény iránt szakmai körökből is, de ez nemcsak a magyar félre, hanem a külföldi partnerekre is igaz.

A házigazda spanyolok mellett a francia, a marokkói és a portugál fazekaskollégák is nagyra értékelték a magyarok teljesítményét, amely nemcsak az alig ezer főt számláló La Galera lakóit és a környékbelieket nyűgözte le, hanem a szakembereket is. Magyar részről Simon Attila ismert fotográfus dokumentálta képileg az események sorát, természetesen a magyar fazekasattrakciót is beleértve. A magyar fazekasok ezúttal már nem először vettek részt a spanyol fesztiválon. 2015 óta áll fenn a szakmai együttműködés, ennek egyik motorja Albert Attila. Az elmúlt két évben a koronavírus miatt sajnos nem tudták megszervezni a hagyományos rendezvényt, de most újra eljött az idő, a magyar mesterek pedig örömmel tettek eleget a spanyol meghívásnak.

– La Galera Katalónia legdélebbi részén fekszik – mondta el érdeklődésünkre a fazekasmester. – A város hagyományos fesztiválja több évtizedes múltra tekint viszsza, és az ibériai fazekasságot hivatott bemutatni. A településen a fazekasság valamikor az újkor kezdetén, a 16–17. században vert gyökeret, és ma is van működő műhelye. Fontos megemlíteni, hogy érdekes módon számos ősi tarragóniai forma az Őrségben is megtalálható. Ez amúgy nem véletlen, hiszen a mi vidékünk ugyanazon a fazekasúton fekszik, mint ami Spanyolországból Dél-Franciaországon, Olaszországon és a Muravidéken keresztül hozzánk vezet. De a közös pontok mellett vannak különbözőségek is. Míg vendéglátóinknál talán inkább a művészi önkifejezés van középpontban, addig a mi fazekasságunk megtartotta emberközeliségét, és arra törekszik, hogy megtartsa a fazekasműhelyekben készült tárgyak használati funkcióját a mindennapokban – zárta szavait Albert Attila.