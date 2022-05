A mai technikai eszközök lehetővé teszik, hogy egy udvarnyi területen néhány perc alatt akár egyméteres füvet pár centis nyírott gyeppé változtassunk. Még azt is eldönthetjük, hogy a kaszálékot gyűjtse össze a gép, vagy darálja le és szórja szét. Aki végigsétált már május közepén egy réten, annak valószínűleg fáj egy kicsit a szíve, amikor ez a sokszínű élettől zsongó csoda, zöld színű masszává változik. Főleg, hogyha elképzeljük, hogy a gyorsan mozgó gép elől nem menekülhet sem a katicabogár, sem a hangya, de a béka és a madárfióka sem. Nálunk a füves területek, a rétek, legelők az állattartást szolgálták, és az emberi települések környezetét adták. A természetes élővilág alkalmazkodott az állatok taposásához, az évenkénti kétszeri kaszáláshoz. Az egykori erdők helyén így kialakult másodlagos élőhelyek ma számos védett növény és állatfaj lelőhelyei.

A kisparaszti apróparcellás, extenzív mezőgazdasági módszerek évezredes időtávlatban biztosították a füves területek biológiai sokszínűségét. A kaszálókon rengetegféle növény megtalálja az életfeltételeit. Ráadásul a kézi kasza elől eséllyel ugrott el a szöcske, és szaladt el a fürjfióka, a mezei nyúlról nem is beszélve. A gyors gépeknél nincs erre esély, és a vegyszerezésről még nem is beszéltünk. Korábban az árokpartok, útszegélyek, temetők füves területei is fajgazdag élőhelyek voltak. Dr. Szinetár Csaba biológus, az ELTE SEK tanára évek óta próbálja elérni az Őrségben, hogy az évszázadokon keresztül megőrződött agárkosboros, kankalinos temetői, árokparti, belterületi gyepek megmaradjanak. Igazán csak egy kis odafigyelésen múlik. A szártalan kankalin túléléséhez már az is elég, ha a két centiméter helyett hatra állítjuk a fűnyíró késének magasságát.