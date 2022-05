Csütörtökön több helyütt 30 Celsius-fokig melegedett a levegő, és a következő napokban is kora nyárias hőmérsékletekre készülhetünk az előrejelzések szerint. Ezzel együtt megkezdődött a strandszezon, a büki gyógyfürdőben például éppen ma reggel 9 órakor nyit a nyári bejárat. Egyúttal megkezdi a szezont a strandbüfésor is. Mint megtudtuk, a 34 medencéből a hét meleg vizes működik egy ideje, a többit – az időjárás és a látogatók számának függvényében – a pünkösdi hétvégéig beüzemelik.

Június 4-én tárja ki kapuit a szentgotthárdi önkormányzat fenntartásában működő strand. Nagy Gergely ügyvezető elmondta, jelenleg a szükséges karbantartási, takarítási munkálatok zajlanak: a kültéri bútorokat lefestik, a csempéket pótolják, rendbe teszik a zöldterületeket. A hosszú hétvégétől három medencével mintegy 700 négyzetméteren várják a fürdőzőket. A tervek szerint ugyancsak ezen a napon nyit a szombathelyi Tófürdő is.

Potyondi Nikolett, a fenntartó Szova Zrt. kommunikációs munkatársa közölte: – A létesítményben folyamatosan zajlanak a karbantartási munkálatok: a lehullott vagy tönkrement csempék pótlása, a gépészeti berendezések felülvizsgálata és szükséges javítása, a csúszdaegyüttes felülvizsgálata, a festés, a parkrendezés, illetve a szezonális munkatársak toborzása. A strandolókat a megszokott szolgáltatásokkal várjuk majd a Tófürdőn.

A szintén szombathelyi, Vasvíz Zrt. által működtetett termálfürdő pontos nyitási dátuma még nem ismert. Hasonló a helyzet a körmendi létesítményben is, az időpontról az időjárás függvényében döntenek.

Május 27-én, pénteken nyit ki a sárvári fürdő szabadtéri részlege. A legkisebbeket a pancsolóba, a kalandra vágyókat az óriáscsúszdákhoz, a mozogni vágyókat a sportpályákra várják. Rá két napra, május 29-én, gyermeknaptól a celldömölki gyógy- és élményfürdőben is megkezdődik a nyári időszámítás. A szabadban három medence közül választhatnak az érdeklődők. Lóránt Gábor fürdővezető elárulta: a gyerekeknek külön programokkal is készülnek, nyáron pedig folytatódnak a fejlesztések.

Kinyitott már a Szajki-tavak strand, Borgátán pedig április 9. óta fogadják a vendégeket. Huszár Zoltánné fürdővezető elmondta, jelenleg 9–18 óráig, június 4-étől pedig 9–19 óráig tartanak nyitva. Üzemelnek az étkezdék is. Az öt medencéjükből kettő meleg vizes, egy sport-, egy élménymedence és egy gyermekpancsoló. A két meleg vizes medence használható már Mesteriben is, a nagyobb, hideg vizeset pedig, ha az időjárás engedi, a hónap végéig megnyitják. Cserép Józseftől, a vasvári fürdő megbízott vezetőjétől megtudtuk, hogy a szezonra április 20-án kezdtek el készülni. Elsősorban karbantartási munkákat végeztek. Az élménymedence tisztítása után a sérült csempéket kicserélték, illetve újrafugázásra is szükség volt.

– Élménymedencénk már szombattól várja a fürdeni vágyókat, az úszómedencénk viszont – tartva a hagyományokat – június 1-jén nyit majd, mivel az hideg vizes, és kell hozzá azért a tartós jó idő – mondta a vezető, aki arról is tájékoztatott, hogy a vasvári lakcímkártyával rendelkezők továbbra is kedvezményes áron látogathatják a fürdőt. Megtartották azt a jól bevált rendszert is, hogy a nyitvatartás utolsó két órájában, vagyis 17 órától 19 óráig kedvező áron úszójegyet árusítanak, erre ugyanis évek óta nagy az igény.