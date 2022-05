Önkéntes mentőcsoportok alakultak Velemben és Bozsokon is, szombaton tették le az esküt a Stirling-villánál és ugyanitt megtartották a rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlatukat is. A jelenlévőket a házigazda Bakos László polgármester köszöntötte és a frissen alakult mentőcsoport tagjaként ő olvasta előre az eskü szövegét is. Ezt megelőzően azonban dr. Kapiller Sarolta szólt a megjelentekhez.

A Kőszegi Járási Hivatal vezetője – aki egyben a helyi védelmi bizottság elnöke is – felidézte a 2013-as nagy havazást, amikor egyedül a jól szervezett mentőcsoportoknak volt köszönhető, hogy a cukorbetegek hozzájuthattak életmentő inzulinjukhoz, a szülő nők pedig eljuthattak a kórházba. A mostani gyakorlat nemcsak arról szól, hogy az adott feladatot el tudják végezni, hanem, hogy tudnak-e csapatban együtt dolgozni, végre tudják-e hajtani az utasításokat – hangsúlyozta, majd a csoportokat arra kérte, ha helyzet van, álljanak rendelkezésre.

A beszédek után Fernandes Loyd atya megáldotta az önkéntes mentőcsoportokat, kezdődhetett a gyakorlat. Az elképzelt szituáció szerint, Velemben a több napos esőzés miatt több káresemény is történik. A településen átfolyó patakon árhullám indul el, a villámárvíz méretét növeli, hogy a környező domboldalakról nagy mennyiségű víz folyik a településre. A helyi közösségi tér van a legveszélyeztetettebb helyzetben, ezért homokzsákos védmű építése szükséges. Ezzel kezdenek tehát a csoportok, gyorsan telnek a zsákok, a csatárlánc pillanatok alatt feláll, gyorsan nő az ideiglenes gát.

Ha helyzet van, rendelkezésre kell állniuk

Forrás: Ohr Tibor

Mivel a nagy esőzés miatt hordalékkal teltek a vízelvezetők, ezek kitisztítása van soron. A felázott talaj miatt egy lakóház alapja is megsüllyedt, innen menteni kell a bent élőket, akiket miután biztonságos helyre szállítanak, el is kell látni. A megrongálódott háznál nagyobb a baj, mint gondolták, egyik falát meg kell támasztani, az épületet pedig körbe kell keríteni. Mivel a vízátfolyások miatt több fa is kidőlt, a veszélyes fák eltávolítását is lehet gyakorolni. A mentőcsoportok sikerrel vették a négy helyszín mind a hat feladatát, így mostantól hivatalosan is óvhatják a környék biztonságát.