Szalai István mintegy két hektáron 77 ezer darab másodéves palántát gondoz. Azt mondja, jól jött a csapadék az elmúlt időszakban, de egyúttal nagyobb odafigyelést is kíván, hiszen a nedvesség kedvez a gombás megbetegedéseknek. A tövek már virágba borultak, sok helyen látszanak már a gyümölcskezdemények is. Meséli: a jó termés reményében az idei szezonra való felkészülést a tavalyi szüret után rögtön megkezdték. Először a lombozás és a tápanyagozás, ősszel pedig az indázás adott munkát. – A tavaszi virágzás reményében a növényt jó kondiban kell a télbe engedni – fogalmaz. Ahogy tavaly, itt az idén is szalma borítja a sorokat. Ennek több előnye van: egyrészt megkönnyíti a szedést, védi a sártól a gyümölcsöt, továbbá növényvédelmi és nedvességtartó ereje is van. Szalai István bizakodó, most ígéretesnek tűnik a termés, az időjárás azonban bármikor közbeszólhat, ezért biztosat még nem mer mondani. Április végén még elhúzódó szamócaszezonra számított a FruitVeB – Magyar ZöldségGyümölcs Szakmaközi Szervezet.

Legutóbbi elemzésükben ugyanakkor már arról írnak, az elmúlt hét kora nyárias időjárása következtében a fóliás állomány betakarításának utolsó szakasza várhatóan összecsúszik a szabadföldi áru megjelenésével, előreláthatólag 7–10 napos közös időszak várható. Janzsó László séi családi gazdálkodó szintén úgy számol: május végétől, legkésőbb június elejétől már szedhető lesz a szabadföldi eper. Ő egyébként kevésbé elégedett az eddigi terméssel, azt mondja, feltehetőleg az enyhe tél következtében kisebbek a szemek az ilyenkor szokásosnál. A méret azonban nem minden, attól még lehet nagyon finom. Hozzáteszi: a csapadék és a napsütés egyaránt fontos a tavasz kedvenc gyümölcsének, még jöhet mindegyikből bőven. Egyébként az idén náluk dupla akkora területen terem az eper, mint korábban, több mint két hektáron pirosodnak majd a szemek. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet számításai szerint várhatóan már május 20–22. körül jelentős mennyiségben találkozhatunk szabadföldi terméssel a piacokon. A szabadföldi szamócát jó egy hét múlva Szeged környékén kezdik szedni először, majd Lajosmizse körzete, aztán a Nyírség és Somogy következik.

Már látszanak a gyümölcskezdemények

Forrás: Unger Tamás

Lajosmizse térségéből lokális pontzivatarok okozta jégkárokról is beszámoltak a termelők korábban, de az egész termőkörzetet károsító időjárási esemény nem volt. Az országos össztermés várhatóan optimálisan alakul. A FruitVeB arról is ír, furcsa kettősség jellemezte az idei évben Európa időjárását. Míg északon a szamóca termesztéséhez kiváló időjárási körülmények miatt bőséges belföldi kínálat alakult ki, ideértve Hollandiát, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot, addig délen a szezon rosszul indult. Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban is szokatlan hideg, fagyok és esőzések hátráltatták a termés beérését, csökkentették a hozamokat. Mindez – kiegészülve az északi országok erős belföldi kínálatával – tovább nyomta lefelé az árakat. A felmelegedő idő miatt Dél-Afrikában és Észak-Amerikában is a szokásosnál nagyobb készletek, erősebb kínálat várható. A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint 2020- ban 5197 tonna szamócát takarítottak be hazánkban. Ennél jóval több, mintegy hatezer tonna termett 2016-ban. Az elmúlt öt évben pedig a legkevesebb eper 2017-ben – 4778 tonna – érett be.